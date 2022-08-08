上船不如搭車！15檔車電 長線資金釣大魚

時序進入傳統電子出口旺季，卻迎來產業雜音頻傳、前景不明朗的疑慮，目前來看，景氣較明確的是電動車、網通，並列兩大需求強勁的產業，尤其度過上半年缺料、需求下修等干擾後，多數科技廠看好為支撐營運成長的動能來源，聚焦商用IC設計；投資專家認為，與其投資景氣循環股如航運股，還不如關注逆風向上的車用電子。

永誠國際投顧分析師蔡慶龍指出，近期消費性電子需求疲軟，但車用供應鏈卻持續短缺，許多科技公司也將產品導向與車用電子有相關的生產研發上，尤其是能跨足到「電動車」領域，對營收獲利都將是正面發展，相信「車用電子」會是下半年最值得關注的領域之一。

在基本面逆風中，汽車產業鏈正掀起革命性轉型，台積電法說會也看好HPC（高效能運算）、物聯網、車用三大領域，同步帶旺概念股，包括漢磊（3707）、建準（2421）、高力（8996）、AES-KY（6781）、茂達（6138）、中探針（6217）、新唐（4919）、胡連（6279）、順德（2351）、台半（5425）、致茂（2360）、強茂（2481）、富鼎（8261）、界霖（5285）、康普（4739）等15檔，持續吸引長線資金進駐。

各國積極推動新能源車、制定燃油車退場政策，不論是傳統車廠或新創車廠，都積極發展電動車產品，惟第二季中國大陸採取封控措施，美系電動車大廠受到不小衝擊，解封以來，下半年勢必會急起直追；至於缺料部分，若消費性電子產品續弱，市場上一些半導體產能會轉去有缺口的地方，預期下半年電動車仍有不錯的成長。

（旺得富理財網 黃順德）

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