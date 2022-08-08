長榮揚帆 中磊領網通族群飆 24檔氣色紅

台股今（8日）加權股價指數收盤報15,020.41點，跌15.63點，跌幅0.10％，成交量為1,714.06億元。

網通大廠中磊無懼通膨，訂單能見度已達明年第一季，利多消息吸引買盤湧入，股價直衝漲停達 101 元，其餘如聯亞、訊舟、波若威、華星光、康全電訊等均亮燈漲停。

航運股漲跌互見，長榮減資淨值暴漲效應猶在，漲近2％突破百元大關；萬海收平盤，台航、中櫃、榮運等則走跌。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計天瀚（6225）、中視（9928）、安碁資訊（6690）、華星光（4979） 等24檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以網通、資服類股波動最大，分別上漲0.92％、0.92％，汽車股跌幅明顯，下跌1.37％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9.5％的有11檔，前10名皆觸及漲停，依序為天瀚、中視、如興（4414）、日馳（1526）、昆盈（2365）、誠研（3494）、統新（6426）、訊芯-KY（6451）、訊舟（3047）、中磊（5388）。

上市股今跌幅超過5％的有12檔，前10名有飛捷（6206）、晉弘（6796）、中華（2204）、廷鑫（2358）、金橋（6133）、同泰（3321）、振樺電（8114）、橋椿（2062）、虹光（2380）、文曄（3036），其中飛捷、晉弘、中華跌停。

上市成交量前10名個股依序為長榮（2603）、聯電（2303）、宏達電（2498）、友達（2409）、陽明（2609）、華新（1605）、元晶（6443）、華通（2313）、群創（3481）、耿鼎（1524）。

上櫃有14檔9.5％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，有安碁資訊、華星光、波若威（3163）、東典光電（6588）、華祺（5015）、蒙恬（5211）、康全電訊（8089）、鴻翊（3521）、訊達（6140）、天鉞電（5251）。

今日上櫃有13檔股票有6％以上跌幅，跌幅前10名有驊訊（6237）、迅德（6292）、天蔥（2740）、大江（8436）、夠麻吉（8472）、明達醫（6527）、聚積（3527）、其陽（3564）、系通（5348）、杰力（5299），其中驊訊、迅德、大江跌停。

上櫃成交量前10名個股依序為宇智（6470）、波若威（3163）、元太（8069）、光環（3234）、普誠（6129）、建達（6118）、神準（3558）、連展投控（3710）、台林（5353）、昇達科（3491）。

延伸閱讀

8/8盤中熱門焦點股

8/8上市、櫃企業營運快報

五大族群無懼逆風 16檔旺季續旺

產險拖累半年報轉虧 裕隆、中華車重挫

電子傳產弱勢 台股15,000點關卡前震盪