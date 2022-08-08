外資上周賣超近120億 2類電子股偷偷抱

台海上周動盪，指數一周開高殺低震盪拉尾盤，周漲幅0.24％，外資由買轉賣，但賣超主要集中在上半周，整周僅小幅119.89億元。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為3,057.08億元，總賣出金額為3,176.97億元，賣超為119.89億元，其中，周五買超247.28億元，使得上周整體賣超減緩。累計今年年初至8月5日止，外資累計賣超為9,709.58億元。

至上周五為止，外資總持有股票市值為19兆2,678.96億元新台幣，占全體上市股票市值的41.25％，較7月29日的19兆1,107.45億元新台幣，增加1,571.51億元。

在個股買賣超部分，晶圓雙雄、面板股為外資主要買超個股，其中，聯電(2303)買超62,029張排名第1大，台積電(2330)買超6,205張排第15名；群創(3481)、友達(2409)分別買超44,335張及44,170張，位居買超前2大個股。

賣超方面，長榮航(2618)賣超第1，張數為52,637張，主要持續調節金融股，中信金(2891)、玉山金(2884)賣超31,010張及28,375張，分居第2、3大，國泰金(2882)、永豐金(2890)及富邦金(2881)也列入賣超前10大個股。

（時報記者莊丙農台北報導）

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