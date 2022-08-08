產險拖累半年報轉虧 裕隆、中華車重挫

受到轉投資新安東京海上產險防疫保單理賠損失波及，裕隆汽車和中華汽車合計第二季因認列巨額一次性損失，造成上半年財報盈為虧，衝擊中華車今（8）日股價跳空跌停開出，裕隆跌幅也一度超過9%。

裕隆今天股價開低震盪，盤中最低一度來到39.7元，跌幅逾9%，中華車以跌停價43.2元跳空開出，跌停一度敲開，但隨即再落入跌停價，跌停及市價委賣張數逾2,500張。

今年來多家產險公司，均面臨因防疫險理賠帶來的重大財務損失，其中新安東京海上產險第二季財報因認列理賠金額及賠款準備，致新安東京海上產險上半年稅後淨損240億元，其中認列防疫險損失（含賠款準備提列）為290億元。

新安東在5日已宣布辦理增資147億元，其中裕隆集團將注資56.01億元，裕隆汽車及中華汽車分別對新安東京海上產險增資25.66億元及30.35億元，經過這次增資後，裕隆汽車持股預期由17.39%增為17.46%、中華汽車持股則預期由20.57%增為20.65%，加上其他關係企業，裕隆集團對新安東京海上產險總持股計畫由49.33%增為49.48%。

裕隆汽車公告上半年合併營收367.63億元，年減4%，本業營業利益53.75億元，年增53%，稅後虧損18.13億元，每股虧損1.85元。

中華汽車上半年合併營收144.09億元，年減11%，本業營業利益11.96 億元，年減20.8%，稅後虧損40.99億元，每股虧損7.52元。

新安東京海上產險防疫保單重大理賠損失，造成裕隆汽車、中華汽車上半年業外虧損，影響上半年獲利，裕隆指出，評估此事件為一次性影響，裕隆車與中華車今年本業業務仍持續穩定獲利，預期明年整體損益表現可望回歸正常水準。

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