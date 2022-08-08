台股持續量縮攻堅 布局首選這1產業

美國升息議題逐步鈍化、重量級公司財報告一段落，不確定因素降低，市場觀望氣氛偏濃厚，台股成交量能萎縮，目前月均線仍上揚，預期可發揮支撐效果，且今年以來修正超過4,000點，融資大幅降低，部分已反映基本面下修。由於庫存去化正在進行，因此目前指數仍以反彈視之。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，由於美國6月CPI年增9.1％再創新高，7月、8月雖然預期會滑落，但是與高點相差不遠。股市技術面已見止跌訊號，但消費產品仍下修出貨量，操作上仍以控制波動度為主要方向，8月總經主要關注美國即將發布的7月CPI數據是否能有效滑落，以及油價後勢。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，在台股量縮下，布局更要聚焦獲利成長的產業，避開衰退中的產業，電子股可關注HPC依賴，僅台灣可提供的穩定的先進製程技術，伺服器受惠平台經濟趨勢，智能車供應鏈有國際大廠擴產激勵，及蘋果概念股因單價較高，不受景氣影響，反而提升市占率。

傳產的金融股短線受資產重估影響，長線營運因升息轉佳，汽車族群由於大陸購置稅減半，下半年訂單狀況良好，生技業因各別公司銷售業績強勁及美國鋪貨潮激勵，製鞋高階產品不受景氣影響及市占率提升，一般消費受惠解封、展店及同店銷售成長。

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