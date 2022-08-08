無畏外資大砍目標價 聯詠默默用它嗆聲

驅動IC大廠聯詠（3034）無畏外資看空研究報告，今盤前期貨虛擬掛單雖一度高掛跌停板，但現貨開盤後=力僅小挫，之後持穩盪走高，盤中最買一度來到257元，迄上午9：29的市價暫報251元，相對大盤下挫逾百點，仍逆勢上漲1.41%，無異短多以股價表現，默默向外資嗆聲。

日前聯詠公告今年上半年稅後盈餘，係新台幣196億2仟2佰萬元，較去年同期增加25.29%，每股稅後盈餘為新台幣32.25元。依每年派息多在獲利的8成左右觀察，顯示明年配息仍具想像空間。

不過，聯詠預估第三季的業績展望相當保守，公司評估Q3合併營收預計介於新台幣191億元至203億元之間；毛利率預計介於42% 至44% 之間；營業利益率預計介於23% 至25%之間。

據了解，面板驅動IC（DDI）大廠聯詠第二季營運較首季衰退，且第三季營收季減幅度直逼4成，財測更令市場大失所望，引動內外資研究機構集體下修目標價，最保守的摩根士丹利砍至161元、花旗環球也降到180元，「1」字頭似成為保守派新共識。

摩根士丹利證券在聯詠法說前曾提出情境分析，對照聯詠法說會給出的第三季財測，與當時悲觀假設的「營收大減、毛利率衰退幅度較大」情況相近，大摩認為，這意味聯詠股價短期直接修正5～10％可能性相當高。

花旗環球證券指出，聯詠第三季各品項都出現季減，尤以大尺寸DDI最甚，接著是中小尺寸DDI與系統級晶片（SoC），儘管聯詠試圖透過降低成本減緩壓力，毛利到第四季依然承壓。考慮到毛利率壓力大，加上營運明顯去槓桿，花旗環球研判，聯詠第三、第四季將連續性季衰退，將推測合理股價進一步降為180元。

業內人士指出，聯詠預期第三季與第四季的庫存水位將持續下降，且公司積極挺進高毛利的工控、車用與元宇宙等領域，以提升技術層次方式，來強化產品價值，外資卻硬是睜著大眼卻看不到？況且，今年的三、四季比較基期低了，若明年的疫後消費升溫與通膨大幅降低之後，聯詠的高成長豈不又成股價攻堅最大利器。

依股市行情多係先行反映未來6至9個月的景氣觀察，外資對聯詠的最新的評估報告，似僅可參考八成再減半，就價值投資而言，或就定存來看，該股逢低波段布局的投資報酬率值持續追蹤。

（工商時報 簡威瑟；工商時報 數位編輯）

※工商時報貼心提醒投資人，理財投資有風險變數，業內或外資的評估報告，僅供參考。