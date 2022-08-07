8/8盤前》買盤搶進 這族群2檔吸金

台股8/8盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.國安基金進場護盤力抗大陸軍演，推升台股上周站穩萬五大關。法人指出，台海危機未除，本周適逢上市櫃7月營收、美CPI及MSCI季度調整等數據公布，護盤基金若能再接再厲，台股有望續攻季線15,398點，以台積電為首的國安基金護盤概念股將成為盤面指標。

2.全台唯一位處三鐵共構站的產業園區、高雄楠梓產業園區，7日動土，將可創造1500位高階就業機會，年產值約1576億元，由於該園區只有一家廠商，也就是台積電進駐，因此，可推估後年量產之後，台積電初期的年產值就是1570億元左右，中長期而言，在形成半導體產業聚落之後，可望成為兆元產業基地，未來五年內，將成為全球半導體研發與製造中心。

3.為穩定供電，台電今年啟動4項計畫，4項計畫將投入785.09億元，其中因應台積電新建2奈米廠用電需求，將匡列148億興建寶山超高壓變電所。若加上現正進行的4大燃氣電廠更新計畫4,886.86億元，總計台電正執行的計畫高達5,671.95億元。

4.美國以民主黨為首的參議院上周末通過程序投票，針對規模4,300億美元的氣候、健保與稅改法案展開辯論，力拚本周完成立法，俾以在11月國會期中選舉前拉抬拜登政府聲勢。新法案將減少排碳量，允許聯邦醫療保險就某些藥物進行議價，並確保企業和富人繳更多稅。(潔淨與綠能等能源相關概念股值持續追蹤)

5.英、美激進式升息，公股銀行表示，看好海外獲利區域主要為歐美及新南向地區，主要是已逐漸擺脫疫情影響，經濟成長動能相對較佳。公股銀指出，今年受到全球升息影響，尤其海外升息幅度較大，對於銀行的獲利成長有相當大幫助。

6.台股5日異軍突起，指數強渡關山反攻「萬五」大關，然內外資研究機構絲毫不敢掉以輕心，本周高度關注12日登場的MSCI明晟季度調整，以及台海關係緊張升高後的最新發展，採取「不過度悲觀」與「且戰且走」雙重策略，操作上出脫展望不佳個股、逢低承接績優權值股。

統一投顧指出，MSCI台灣指數7月表現位居新興市場中段班，仍研判台股權重小幅調降，理由在於，MSCI現階段並無計畫提升大陸上證A股納入因子，權重回歸指數表現、市場重要性等條件為基準，這對台股看來為中性因素。

7.元太（8069）上半年營運報喜，第二季稅後純益23.73億元，季增62.44％、年增70.57％，創歷年單季新高，每股稅後純益2.08元，累計上半年每股純益約3.36元。因應電子紙需求攀升，元太除了將在新竹新廠辦大樓設置兩條生產線，還將向華紙承租土地，投資33.05億元興建桃園觀音新廠。

8.伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）公告7月合併營收達4.27億元，相較2021年同期成長29.7％。法人指出，信驊第三季將受到客戶觀望影響出貨動能，但單季營運仍可望保持在13億元以上的高檔水準，全年業績仍可望年成長逾四成並再創新高。

9.疫情起伏不定，人與人、公司行號互動打氣、彼此關懷頻率增加，帶動送禮商機並撐大市場胃納，由於端午節戰果豐碩，觀光飯店集團擴大搶攻今年中秋送禮市場。

全面上調中秋禮盒銷售業績目標，並採委外OEM擴產能、增加銷售品項、開發非月餅禮盒、拓展外部與電商銷售通路，客製化搶企業大單等策略組合，全力衝刺業績。

10.半導體傳載方案廠家登公告上半年合併營收20.91億元，歸屬母公司稅後淨利4.78億元，每股淨利5.71元，獲利賺逾半個股本並賺贏去年全年。家登受惠於全球前五大半導體廠擴大採購極紫外光光罩盒（EUV Pod），加上前開式晶圓傳送盒（FOUP）接單強勁，下半年營收可望逐季創下新高，訂單能見度已看到明年。

11.愈貴愈好賣！台中市今年上半年，總價4,000萬元以上的豪宅交易量，預售屋年增率高達315％、成屋則年減11％，整體交易量則是大增69％；而交易量增加的區域，以西屯區與北屯區為主。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示，營造成本持續墊高，造成房價不斷上漲，七期新案單價都站上60萬～70萬，以換屋型產品50坪～70坪規劃來算，總價高於4,000萬是輕而易舉的事。

12.強化綠色融資，華南銀行與轉投資的華南國際租賃公司，提供桃園地區最大知名殯葬企業「御奠園」停車場太陽能種電方案，合計融資總額9,000萬元，以具體行動響應政府永續能源政策。

13.楠梓產業園區7日動土後，台積電高雄廠建廠將隨後啟動，高雄從IC設計、晶圓製造、以及封裝測試的半導體產業鏈，將形成完善的聚落，從義隆電、美商英特格、德商默克、李長榮的特用化學品、日月光、華泰、到長興材料等上中下游，完備兆元產業鏈關鍵拼圖，高雄將成為全球半導體研發與製造中心。

14.受惠於機電產品出口增加，大陸7月外貿交出亮眼成績單。大陸海關總署7日公布，以美元計價的7月出口總值3,329.6億美元，年增達18％，不僅高於市場預期，更創下今年以來單月新高。

15.精英電腦（2331）上半年在訂單持穩，加上內部加速組織轉型效益浮現，並積極控管料況下，營運動能較去年同期大幅翻轉、由虧轉盈。加上受惠業外匯兌收益挹注，拉抬上半年稅後純益達5.2億元，每股稅後純益（EPS）0.93元。

展望全年，精英表示，預期整體市場將持續經歷通膨及需求修正，惟內部已提早做風險控管規劃，仍力拚營運增長目標達陣。

16.電源管理IC廠茂達（6138）及子公司MOSFET廠大中（6435）同步公告7月合併營收雙雙呈現月減、年減表現，但法人認為，整體來看，第三季雖面臨客戶庫存調整影響，但第四季業績有望重新再起，全年業績創新高可期。

17.全台疫情趨緩、加上暑假人潮傾巢而出，百貨業7月業績較去年同期多數呈現1～2倍成長，包括遠東百貨、SOGO百貨、環球Global Mall與京站等，7月業績更超越疫情前2019同期水準，皆有兩位數成長。

18.遊戲股王鈊象（3293）公告第二季財報，第二季稅後純益13.33億元，年增14％、季增0.98％，再創下歷史新高。不過因為鈊象盈餘轉增資發行新股，股本膨脹影響下，每股盈餘9.46元，並未如過去幾個季度再創新高。

展望接下來營運，鈊象新品陸續推出，包括美國授權業務有新的拓展、新遊戲APP，商用遊戲機台擺推出兩款全新機台，將有望帶動接下來鈊象營運表現。

19.IC通路大廠文曄（3036）董事長鄭文宗5日在法說會中表示，半導體要解決庫存問題除修正生產計畫外沒有別的選擇，只要總經環境維持現狀，預期在兩、三個季度以內庫存調整就能達到合理水平，強調需要「時間」。

展望第三季，因半導體市場進入庫存調整期，文曄預估本季營收將介於1,320億～1,400億元，營收預估中位數約當季增4.5％與年成長14.2％，預估稅後純益落在17.63億～21.03億元間，每股稅後純益（EPS）為2.01元～2.39元。

20.7月全球採購經理人指數全大跌，科技股庫存調整恐延續一年，在基本面逆風中，法人篩選旺季續旺五大族群，分別是網通、工業電腦、車用、蘋概及運動休閒，包括啟碁（6285）等16檔，有望輪流嗨起來。

21.「護國神山」台積電5日展現權王風範，成功擺脫地緣政治利空陰霾，股價登上516元，創近兩個月的波段高點，貢獻大盤上漲逾百點，市值重返13兆元。法人看好，在外資及投信加碼力道同步放大下，有望持續扮演多頭信心指標，帶領半導體族群跟進走高。

22.被動廠持續公布第二季財報，第二季受大陸封城衝擊，影響上半年獲利，普遍呈現年減，截至目前為止僅臺慶科（3357）、富致（6642）、光頡（3624）、天二（6834）四家繳獲利年增成績單，受工控、車用及網通支撐，抵銷消費性電子的疲弱，業績相對有撐。

23.半導體測試介面廠穎崴（6515）公告第二季營收10.57億元，創歷史新高，歸屬母公司稅後純益年增逾1.4倍達2.08億元，每股純益6.12元優於預期。

雖然下半年半導體生產鏈進入庫存調整，但新晶片開案量明顯增加，穎崴由工程驗證到量產均提供客製化方案，所以對下半年展望仍非常樂觀。

24.上市櫃第二季財報、7月營收陸續公布，市場關注基本面表現，法人預期在電子產業前景分歧之下，「業績為王」將是買盤重要布局方向。其中，雲端、伺服器需求可望維持強勁，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等散熱族群下半年業績成長可期。(閱讀全文)

25.台股本次法說會旺季考驗連連，不少企業釋出展望欠佳，此時還能吸引研究機構看旺下半年營運的企業，顯得更加可貴，中美晶（5483）獲利成長前景強，野村證券升評「買進」、凱基投顧同聲喊買，智易（3596）則獲金控旗下投顧按讚，強調下半年至2023年展望佳。（閱讀全文）

26.7月全球股市跌深反彈，台股也出現止跌反彈跡象，7月加權指數收復了約千點，但伴隨電子業庫存比例高及企業縮減資本支出等雜音，台股後續可能將持續震盪。投信法人表示，市場波動劇烈時，投資人往往難以掌握股市最低點的進場時機，不妨利用定期定額策略，讓每個時間點都是「最佳進場點」。

B.利空因子：

1.近期兩岸關係緊繃，工具機業者坦言，大陸訂單普遍都有趨緩的跡象，尤其挺綠色彩鮮明的企業，很難接到大陸企業的訂單。某工具機廠負責人挺綠色彩鮮明，大陸國營或大型企業不敢下單，今年股東會全面改選董事後，還主動卸下董事長職務，藉此淡化公司政治色彩。

雖工具機出口大陸比重已滑落至3成以下，但占部分廠商營收比重高達30％～70％，若少了大陸市場，台灣工具機業者日子恐怕會「很難過」。

2.大陸7月進口年增僅2.3％，專家分析內需仍不樂觀，恐影響下半年經濟復甦動能。

3.面板驅動IC（DDI）大廠聯詠（3034）第二季營運失色，第三季營收季減幅度直逼4成，財測更令市場大失所望，引動內外資研究機構集體下修目標價，最保守的摩根士丹利砍至161元、花旗環球也降到180元，「1」字頭似成為保守派新共識。

4.企業界人士坦言，兩岸的緊張態勢，沒有因為軍演結束有所減緩，反而在工商企業界心中不斷發酵、擴大，也更加警惕。以往對大陸台商特殊待遇的「政治紅利」，現在因為形勢丕變而成了台商容易誤踩的「政治紅線」

5.台海危機當頭，台灣金融研訓院長黃崇哲近日提出，在軍事防備下，有必要進行應對金融戰爭的沙盤兵推，財經部會及國安部門應通力合作，操演包括金流壓力測試在內的「金融漢光演習」。

「金融漢光演習」可能涵蓋的重點，依黃崇哲的思考，包括金流數量、跨境外匯、網路資安、國民經濟信心等，可假設台灣對外金流中斷，銀行系統被駭、客戶網銀帳戶資料錯置等戰火中的特有情境，而非單一金融機構的資金存量壓力測試。

6.2022年全球市場波動大，據Finew.asia和Asia Private Banker統計，亞洲前三大私人銀行瑞銀、瑞士信貸、匯豐銀行上半年管理資產總額減少865億美元，客戶資產縮水、資金流出，銀行財富管理收入和利潤全面下降。

7.國際情勢丕變，工具機業對下半年景氣轉趨保守，連原本樂觀看待下半年工具機產業景氣的東台集團也轉為謹慎保守。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲認為，工具機業第三、四季接單放緩；程泰集團董事長楊德華也示警，第三季接單較辛苦，期待第四季有機會好轉。

8.大陸旅遊勝地海南疫情持續延燒，繼三亞市6日凌晨宣布封城後，儋州市、瓊海市、萬寧市7日跟進宣布實行臨時性全域靜態管理。然而，海南這波疫情已外溢到重慶市、廣東省、貴州省、湖南省，讓多地嚴陣以待。

9.散熱廠泰碩（3338）上半年每股稅後盈餘1.6元，繳出倍增佳績，惟因大環境挑戰不斷，包括PC、NB需求下滑，通膨壓力四起，促使科技廠相繼下修下半年展望，惟展望未來，泰碩董事長余清松仍表示，伺服器基本盤仍會守住，車用則可望與比亞迪同步成長，下半年看法仍是「保守，但不悲觀」。

10.今年初美國汽油價格暴漲時，美國人一窩蜂搶購電動車，但隨著油價高低起伏，美國人逐漸適應高油價，電動車購買意願也不再像年初那般強烈。

另外，美國各大車商近日呼籲參院議員修改新的電動車稅收減免提案內容，不要強制要求一定比重的電池零件與關鍵材料須來自美國才能享有減稅優惠，否則今日72款電動車七成都無法符合資格。

11.史無前例。共軍72小時繞島軍演昨（7）午落幕，據軍方消息來源透露，中共藉軍事演習之機，部分共艦越過海峽中線，並進入我24浬的領海鄰接區海域，但未進入12浬領海線，我海軍均有派艦壓制。兩岸相隔70餘年，這是共艦首度進我24浬海域。

12.正在南太平洋索羅門群島進行訪問的美國副國務卿謝爾曼周日（8月7日）表示，美國譴責中國對美國眾議院議長裴洛西訪台做出的過度反應以及採取的咄咄逼人的軍事演習。她認為中國中斷氣候變化的對話「有些不負責任」（somewhat irresponsible），並預料今後幾天及更長時間內會有更多的反應。

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