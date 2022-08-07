台股四挑戰 外資2策略應對

台股5日異軍突起，指數強渡關山反攻「萬五」大關，然內外資研究機構絲毫不敢掉以輕心，本周高度關注12日登場的MSCI明晟季度調整，以及台海關係緊張升高後的最新發展，採取「不過度悲觀」與「且戰且走」雙重策略，操作上出脫展望不佳個股、逢低承接績優權值股。



統一投顧指出，MSCI台灣指數7月表現位居新興市場中段班，仍研判台股權重小幅調降，理由在於，MSCI現階段並無計畫提升大陸上證A股納入因子，權重回歸指數表現、市場重要性等條件為基準，這對台股看來為中性因素；另外，動態因子上，考量外資今年以來持續調節台股，加上MSCI指數加碼大陸趨勢不變，則使台股權重有微幅下修可能。



好消息是，本次一方面為季度調整，幅度與重要性相對半年度調整輕微，另一方面，根據過去數次調整結果來看，台股走勢明顯與MSCI權種變化的關聯較小，反而更受當時國際市場氣氛帶動，因此，機構法人多持平看待MSCI季度調整變數。



不過，兩岸關係隨大陸軍演變得緊張，外資緊盯最新情況，並將之視為短線最大變數，外資圈人士認為，雖然擦槍走火機率不高，但對市場情緒牽引作用極強，不得不慎。摩根士丹利證券目前維持對台股中性看法，一面關切台海情勢，同步鎖定台股基本面，並提出，外資持股比重降低，評價相對便宜，使台股透出一定吸引力。



PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，美股四大指數持續揚升，在這波反彈格局中，台股的彈幅算是相對落後，一旦眼前的干擾變數去除，未來有機會持續跟進，甚至補漲。但除了MSCI調整與軍演外，還是要注意二點變數：一、目前進入法說會高峰，部分電子企業展望不佳，台股暫時呈個股各自表現。二、外資對於台股賣超雖趨緩，然整體態勢仍站在賣方，今年來累計賣超金額持續改寫歷史新高，加上聯準會收緊資金方向未變，外資對台股的態度仍需持續留意。



摩根士丹利證券則提醒，在歐美經濟增長低迷的情況下，出口與半導體周期走弱，雖是台股挑戰所在，不過，MSCI台灣指數目前本益比才11.8倍，比十年平均區間低了1.4個標準差，股價淨值比也低於十年平均，股東權益報酬率卻較十年平均高許多，強調評價面為台股抵抗不確定因素的重要支撐。