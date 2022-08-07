台股本周續攻季線15,398點

國安基金進場護盤力抗大陸軍演，推升台股上周站穩萬五大關。法人指出，台海危機未除，本周適逢上市櫃7月營收、美CPI及MSCI季度調整等數據公布，護盤基金若能再接再厲，台股有望續攻季線15,398點，以台積電為首的國安基金護盤概念股將成為盤面指標。

大陸解放軍「封島式」實彈軍演，預定8日上午10點結束，但渤海軍事演習則延長至9月8日，台股中期變數增多。法人指出，護國神山台積電5日跳空大漲站上季線503元，替台股注入一劑強心針，台股本波從13,928點上漲到15,036點，漲了1,108點，國安基金與四大基金進場護盤功不可沒。

根據統計，公股行庫近二周大買台股116億元，除了護盤的核心台積電外，近期八大公股行庫近兩周亦呈現「周周買」的個股有富邦金、南亞、台塑、中信金、力積電、宏達電、第一金、台化、永豐金、兆豐金、燁興、建大、中鋼、元晶、台塑化等權值股。

此外，台股融券張數創今年來新高達60.3萬張，搭配金管會即將祭出的「限空令」，使得空頭回補壓力升高。根據統計，台股過去曾實施四次限空令，包括1998年亞洲金融風暴、2008年次貸風暴、2015年大陸股市崩盤、2020年新冠肺炎疫情衝擊，其中第2020年3月的限空令最具成效，加權指數波段大漲2,956點，漲幅高達34％。

統一投顧董事長黎方國指出，中國大陸軍演時間拉長，但上周盤勢對於利空鈍化，且周K線收連五紅，可確認13,928點是今年低檔，預料本周公布的美國七月CPI數據將會低於六月，台股半年報及七月營收可望續傳佳績，有利股市止跌回穩，整體研判本周行情萬五起跳，有望持續攻堅季線。

台新投顧副總黃文清認為，目前美國升息軌跡已逐步確定，美國公債市場趨於穩健，有利資金將逐步回流金融股；此外，美國NASDAQ及費城半導體指數已穩在半年線之上，日K拉出連八紅的氣勢研判，美科技股的利空已逐步鈍化，再搭配美國FED升息速度及幅度已減緩及新台幣升值，都有利於資金回流台股。

康和證券投資總監廖繼弘分析指出，美股、歐股、日股及韓股表現相對強勢，美股四大指數9日KD值都攀升至80以上高檔鈍化表現強勢，NASDAQ和費半指數都彈上半年線，可望帶動台股電子股走揚，電子股指數已彈過700點，台積電領先彈過季線，如能扭轉季線向上，將帶動電子股指數和大盤上攻季線。

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