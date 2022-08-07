台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好網通、觀光等七類股

5日台股攻堅站上萬五關卡，各產業類股漲跌互見，以紡纖類股指數上漲2.19％最強勢，以生技醫療類股指數下跌5.45％最弱勢。台新投顧本周看好七大題材類股，包含：網通股、觀光股、蘋果供應鏈、航太股、自行車股、汽車電子及零組件股、紡纖股等，研判本周指數將在14,600～15,400點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.美國通膨將趨緩，Fed升息速度放慢。

2.國安基金護盤，穩定市場投資人信心。

3.融資浮額漸趨穩定。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.終端需求疲弱，影響旺季業績表現。

2.美中兩國矛盾再起，經貿對立持續受到市場關注。

3.企業庫存攀升，不利相關企業的下半年出貨及業績表現。

國票投顧：指數上看15,300點

5日加權指數收高15,036.04點，較前周五（7月29日）上漲35.97點，周漲幅0.24％，周K線連五紅。國票投顧預期本周指數在14,800～15,300點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：紡纖股、網通股、生技股、IC設計股、車用電子股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.台股5日大漲333點，以實體長紅重返所有均線之上，同時更改寫波段收盤的新高價，短線多頭氣盛，有望再次啟動一波行情。

2.台股週K線連5紅，即使過程拉回，但最終皆能以上漲作收，可見下檔買盤強勁，回檔可持續站偏多角度思考。

3.外資5日加碼逾247億元，是本波反彈以來的最大買超金額，可望挹注多方動力，指數短線應有高點可期。

4.美股四大指數續強，以科技為主的那斯達克、費城半導體，已雙雙攻上半年線大關，對照台股正準備向上挑戰季線，預期後續將有補漲空間。

5.國際油價跌至近半年的最低點，有助緩解市場對通膨的疑慮。

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