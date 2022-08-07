金融股年底前行情看俏 專家曝2招:這樣存

今（2022）年上半年存股人數最多的台股定期定額標的，成長率前10檔有8檔為金融股，依序為開發金62.2％、永豐金54.7％、合庫金41.3％、台新金34.1％、富邦金28.9％、玉山金27.4％、第一金27.4％、元大金22.8％，永豐投信分析，升息引導利差持續擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情，年底前金融股行情可期待；投資專家建議，投資金融股可考慮以銀行主體的金控股或是金融相關ETF仍有升息紅利。

金融股年年穩定配息，更重要是「大到不能倒」的優勢，通膨的壓力可望在升息後陸續釋放，撇開政治因素的干擾，第三季以來股市的震盪風險、國際金融市場震盪已逐步減緩。投信表示，投資人若缺乏時間做功課，不妨挑選金融相關ETF，市面上，與金融股相關ETF有二，一是元大MSCI金融（0055），另一是主打金融股、傳統股的永豐優息存股（00907）；中信特選金融（00917）則與國際金融股有關。

美國聯準會（Fed）連續兩個月升息3碼，高盛證券預估9月將升息2碼、11月和12月各升息1碼，摩根士丹利證券預估9月將升息2碼，幅度可能上調，野村證券預估9月將升息2碼，11月、12月及明年2月各升1碼；研究機構認為，聯準會後續仍有升息空間，有機會帶動其他國家央行政策，而銀行業利差收益將受惠。短期而言，由於市場還陷在淨值縮水的恐慌情緒中，可以先考慮買進壽險、產險部位比較小的金融股。

美國進入循環升息和股市震盪加劇，導致壽險公司將承受一些按市值計價損失，以及淨資產減損風險，據歷史經驗，市場波動可能導致台灣主要保險公司的淨值上下波動，南山人壽發布半年報後，由於淨資產可能轉為負數，衝擊主要股東潤泰新、潤泰全、寶成等，就是因為如此，故外資看好銀行業後市，同時認為壽險業向下空間已有限。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）