i14快降落!改Type-C？鈺創等8檔閃蘋果光

新一代旗艦手機iPhone 14系列預計9月將亮相，近日科技部落客爆料已取得iPhone 14 Pro專用螢幕保護貼翻拍照，顯示螢幕如傳聞有橢圓形，加上圓形的雙挖孔組合，實現「去瀏海」設計，甚至傳出有紫色機身，將取代粉紅色，與三星Galaxy S22的幻夜紫大拚場；此外，iPhone 14外型設計幾乎都比照iPhone 13，期待Type-C的果粉還要再等等。

資深科技分析師表示，iPhone 14預計將繼續使用Lightning接口，據外媒指稱，Apple已開始測試採用USB Type-C傳輸埠的iPhone。歐盟上個月通過決議，到2024年秋季，USB Type-C將成為歐盟所有手機、平板電腦和相機等電子產品的通用充電接頭，台廠供應鏈中，從IC設計、線材到連接器等都可望受惠。

外媒爆料，最快2023年就會在新款iPhone採用USB-C充電孔，雖然iPhone仍在使用Lightning接口，但近年已陸續將其產品轉換為USB-C，目前銷售的每台Mac上都提供了USB-C接口，從MacBook Air到MacBook Pro，還有其他配備USB-C的設備。

歐盟（EU）今年6月正式拍板，通過決議規定後（2024）年秋季前，在歐盟國家銷售如智慧手機、平板電腦等中小型電子裝置，都必須使用USB Type-C接口，Apple全球市占率約15％至20％，仍以Lightening接口為主，法案通過後，屆時所有蘋果、非蘋陣營在歐盟銷售的終端產品就必須全面採用Type-C接口。

投資專家盤點相關受惠股，包括鈺創（5351）、威鋒電子（6756）、創惟（6104）、譜瑞-KY（4966）、威盛（2388）、偉詮電（2436）、來頡（6799）、祥碩（5269）等；Type-C 2.1標準頒布後，創惟已開始布局相關市場，並在今年開始逐步放量出貨，法人看好創惟通吃蘋果及非蘋大廠訂單。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）