SCFI連8跌 水手注意！外資低接3檔航運股

上海航運交易所公布最新一周貨櫃運價指數SCFI，連續八周下跌，來到3,739.72點，周跌3.81％，連續8周下跌，寫下去年6月中旬來新低。其中歐洲線、美西線、東南亞線跌幅擴大，分別周跌4.61％、2.91％、12.6％；業內人士指出，通膨效應、大陸封控、新船增加，導致艙位增加、貨量減少，是運價下殺的關鍵，第四季現貨運價恐面臨較大的向下震盪風險。

近年，航運業獲利屢創新高，除了消費者需求強勁外，疫情導致中國大陸、歐洲與美國主要港口壅塞，推升運價也是一大因素，除了馬士基外，德國海運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）亦調升全年獲利展望，惟目前出貨量能推估，第三季傳統旺季不旺，跟去年同期超額訂購帶動貨量運價雙升無法比，許多船商都在等美國經濟反轉、消化庫存，10、11月帶頭備貨拉貨。

運價接連走跌，長榮（2603）第二季營收、獲利及每股盈餘都超越第一季，再創歷史新高紀錄，每股盈餘（EPS）達到19.33元，上半年更大賺38.49元，直逼4個資本額。法人分析，海運市場第三季旺季遭遇亂流，業者紛紛調整航班，8月開始全球三大聯盟也加入取消班次行列，自8月1日到9日4日，原本預計總航班數有756個航班，已取消100班航次，減班比率為13％，隨著業者減班捍衛運價，對第三季市況抱持樂觀。

裴洛西（Nancy Pelosi）上周旋風式訪台，緊接的就是解放軍連三天的軍事演習，台股竟然利空不跌，還反漲300多點，驚險寫下周線連五紅，航運股也被外資逢低承接，上周單周買超貨櫃雙雄長榮12,206張、陽明4,091張，散裝航商裕民（2606）也被敲進2,146張，顯見外資仍看好航運股後市。

（旺得富理財網 黃順德）

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