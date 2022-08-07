無痛存退休金》流浪師只買1類股年領2百萬

50歲的周文偉（外號華倫老師）曾經是流浪教師，過去陸續在13所學校擔任一年一聘的理化科代課老師，不過有感於一直當流浪教師，加上少子化，擔憂自己失業，故在2005年開始存股，為退休生活打造穩定成長的被動收入。攤開他的存股清單，清一色是食品股，靠存股在17年內總計存下6,500萬，年領220萬股利，讓他在45歲即達到財務自由，提前過起退休生活。

華倫老師在《雲端好生活》、《財經3分熟》節目中指出，他師法股神巴菲特的長期投資法，強調存股族選擇的股票，一定要是穩定或逐年成長的股票，絕對不可以是景氣循環股，這樣每年的現金股利才能維持穩定，或不斷成長。

華倫老師分享以下六大指標來選擇存股標的，包括：公司產品或服務具有壟斷或寡占特性；產品或服務簡單易懂、具持久性；定價能力高、受景氣影響小；過往5～8年獲利穩定；長期負債低；毛利率大於20%加上股東權益報酬率大於15%。

華倫老師提到，食品股較不受景氣循環影響，他以中華食、鮮活果汁-KY、卜蜂、大成為例，這些公司的產品日常生活中都可以看到，不像電子股，投資人無法在第一時間掌握趨勢，再加上這些公司，每年配發股利殖利率換算至少都有5%，所以成為他的存股標的。

攤開華倫老師的存股清單，清一色是食品股，食品股究竟該如何挑選？他則建議挑選產業龍頭、具定價權、漲價能力強以及市占率高的公司，靠著穩健投資，才能讓資產每年成長。

※提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（中時新聞網 邱怡萱）

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