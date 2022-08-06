15檔三優股 有績之彈

國安基金持續護盤之際，金管會加碼護台股，擬祭出限空令政策成功穩住軍心，助攻指數5日重返萬五大關。投資專家認為，短線上來看，多方反攻氣盛，建議可聚焦第二季財報亮眼、7月營收成長，且有三大法人進場布局的「三優股」，包括聯電、創意、智原等15檔，有望上演有「績」之彈。

台新投顧副總黃文清表示，時序進入上市櫃半年報以及7月營收密集公布期間，此兩項指標，分別代表企業獲利能力及下半年成長動能，當非經濟因素干擾逐步降低後，預料資金將回歸基本面，此時趨勢可延續並繳出績優表現的個股，較具吸金力道。

據統計，聯電、創意、智原、大立光、南電、聚陽、研華、景碩、鈊象、力成、中鼎、中磊、M31、美律、德微等15檔個股，已公布第二季財報及7月營收，不僅單季稅後純益優於去年同期，7月營收也維持成長力道，5日獲三大法人買盤回補，股價同步走揚。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，上市櫃7月營收將於10日全數公告，第二季財報也將於15日公布截止，目前看來，大多數科技股獲利仍佳，但展望保守，由於企業財報已出現利空鈍化跡象，加上大方向有政策積極護盤，相對有利於個股跌深反彈行情，及績優成長股展現吸金力道。

聯電歷經訂單調整的波段修正後，近期股價止跌回升，外資買盤力道轉強，5日狂敲4.84萬張，激勵股價大漲逾半根停板，法人表示，目前聯電產能利用率維持在100％以上，預期業績暢旺時間可再延續1～2個月，且即便手機、PC、TV等相關晶片需求滑落，代工廠利用率仍不至於回到疫情前的80％水準，整體晶圓代工價格仍呈現易漲難跌。

聚陽第二季EPS3.03元，累計上半年稅後純益16.27億元，EPS達6.73元，獲利表現亮眼，且7月營收更以37.18億元創下單月新高，月增41.5％、年增21.9％，預料在第三季出貨旺季帶動下，業績可望維持成長。

此外，歐美解封加上通膨嚴重，搭上自動化商機的工業電腦廠商具成長性，且IPC產業沒有庫存問題，新應用陸續落地，不受零售市場降價庫存壓力影響，IPC龍頭研華7月營收達59.68億元，年增22.69％，在出貨動能加速下，第三季營收有望再創新高。

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