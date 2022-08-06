台積電高雄廠動起來 9檔供應鏈有戲

台積電進駐的高雄楠梓產業園區周日（7日）動土，隨園區動土代表廠商將邁入建廠階段，台積高雄廠月內動工有譜。分析師指出，台積電領先大盤站上季線，下周先看能否回補530元附近缺口，且隨神山大擴廠時代來臨，除看好辛耘、中砂、世芯-KY、公準、光罩、家登、閎康等7檔供應鏈，也點名京鼎、帆宣等2家漲幅落後，不乏補漲契機。

總統蔡英文7日將專程南下參加楠梓產業園區的動土典禮，高市府預估2024年可初步營運，初期增加至少1500個工作機會及1576億元年產值，高雄市長陳其邁則稱，將開啟高雄產業轉型最重要的樞紐地帶。

台積電高雄廠以生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠為主，萬寶投顧分析師陳子榕表示，台積電海內外大擴廠，台積電概念股股價壓不住，除美國應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）、艾司摩爾（ASML）等，還有國內相關廠商半導體設備受惠。

因台積電未來可望前往美國、日本、德國等地設廠，均讓國內半導體設備廠扮演舉足輕重地位，讓他看好辛耘、中砂、世芯-KY、公準、光罩、家登、閎康等供應鏈將有好表現。

永誠國際投顧分析師張嘉軒分析師則指，挾帶美國晶片法案過關與高雄建廠等題材，台積電已領先大盤越過季線，短線先看6月的缺口區530~540元能否順利回補，另點名京鼎、帆宣等2檔台積電大聯盟，由於漲幅落後家登、聖暉等個股，應有補漲機會。

展望台股後市，張嘉軒認為，每天只要有2~3個族群輪漲，基本上指數往上推升不難，指數先看15500點，雖然僅有500點空間，但只要選對產業趨勢向上的個股，仍相當足夠發揮。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉 ）

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