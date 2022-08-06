貨櫃三雄全球最弱 老謝：翻身大戲看這檔

貨櫃大哥長榮上半年暴賺近4個股本，至今股價仍在百元之下徘徊，讓財信傳媒董事長謝金河也抱屈，直言貨櫃三雄堪稱全球最弱勢的貨櫃航運股，除日韓港等亞洲船商股價都在高點，全球第5大航商的德國赫伯羅特，市值已逼近2兆台幣，並指貨櫃三雄均除完息，僅剩長榮9月的減資大戲可關注，或有機會成為股價的催化劑。

SCFI運價連8周下跌，再度改寫去年6月中來新低，但貨櫃大哥長榮半年報出爐，除上半年EPS高達38.49元，第2季稅後持續賺逾千億，單季EPS更以19.33元超越首季，改寫新高。

謝金河在最新一期《先探》指出，受裴洛西旋風撞擊，8月全球股市紛紛回檔，雖是裴洛西抑或是基本面的修正調整待確認，但認為除了半導體，貨櫃航運股也是台股的第二支腳，兩大族群若不破，台股下檔空間有限。

若把2022年全球股市分成上下半場，到7月初為止，這是下殺騰出空間，市值蒸發是讓通膨降溫的必要之惡，因此，台股上半年跌17.59％、費半挫35.2％；進入下半年，這是利空環伺的股價修正，我們每天都會聽到庫存調整、景氣轉壞、訂單流失的消息，這時很多個股利空不跌，是築底的第1道工程，當然股價跌深，乖離太大也會出現強勁反彈。

裴洛西夫婦不久前加碼買入Nvidia，這次Nvidia彈升34.7%％，市值也超過台積電，從AMD、Nvidia到ASML，這3檔個股是半導體股彈升的鐵三角，如果不再破底，全球半導體股的修正，可能只是餘波盪漾，接下來是利空不斷測底的過程。

第2207期《先探》報導，半導體股是台股最重要的中流砥柱，台積電穩，台股就穩，晶圓代工股不跌，台股下檔空間也會有限。

另一個指標要回頭看貨櫃航運股，受馬士基執行長施索仁（Soren Skou）放話8月運價下跌的影響，長榮最低跌到79.2元，陽明到75.6元，萬海99.8元，3家貨櫃航運股已除完息，唯一剩下的大戲是長榮9月60％的減資。

全世界最弱勢的貨櫃航運股在台股，謝金河表示，包括香港的東方海外、日本的商船三井和日本郵船、川崎汽船等，股價其實都在高檔，只有台灣3家貨櫃航運股，跌落在很深的低檔。

然而，預告8月運價下跌的施索仁不久後修正，改口運價沒想像中那麼糟，最近馬士基調高財測，由240億美元拉升到370億美元，3日公布第2季財報，比第1季又更上層樓，2日馬士基收盤20,170丹麥克朗，從16,045克朗逐步爬升，表現不錯。

至於最早調高財測的赫伯羅特（HLAG），2日股價大漲12.86％，收在355.2歐元，市值跑到616億歐元，更已幾近2兆台幣。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

SCFI連八跌 三隻黑天鵝盤旋

長榮Q2營收、獲利創高 H1每股賺38.49元

長榮大減資還股東6元 淨值將衝高逾200元