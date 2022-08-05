這檔被投信連二賣 外資卻看漲25％

在中共軍演、經濟制裁連發，市場資金保守觀望下，投信仍擔任台股多頭總司令，今（5）日連31買，買超逾23億元，朝最長連買36天紀錄挺進，今年買超逾1,805億元創新高。投信這2天賣超第一名都是金像電（2368），但美系外資卻將蘋概股金像電給予「中立」評等，目標價雖下修至90元，以今日收盤價72元計算，還有25%漲幅空間。

據工商時報報導，法人指出，國安基金宣示護盤，內資作多心態明確，預估待「裴洛西事件」影響消退後，台股便有機會回穩，投資人可鎖定投信買盤加持、7月營收績優股逢低布局。

由於未來企業伺服器需求疲弱，美系外資將金像電2022年到2024年獲利預估，給予「中立」評等，目標價由97元下修至90元，金像電昨天大跌，今天平盤，股價維持72元。金像電為PCB股族群，也是蘋概股，主要產品為伺服器及雲端網通產品，其中伺服器約占金像電營收50%，雲端網通產品約占20%，NB約20%，基地台等其他產品約占10%。

台新投顧指出，今年第二季高階iPhone銷售強勁，PCB供應鏈於淡季增產，組裝廠更配合增加招工，預期蘋果供應鏈第三季營運續強，建議投資人可逢低布局蘋概股。

富邦投顧董事長蕭乾祥分析，國安基金宣示護盤，加上年底還有選舉等因素，現階段政策對台股護盤企圖明顯，投信持續買超台股應有相關考量；外資方面，逢高調節及配合台幣升貶的資金移動，則為其背後操作主因。

台新投顧副總經理黃文清則表示，台股即使面對大陸軍演利空，表現仍沒有過度疲弱，建議投資人可留意法人動作及7月營收、第二季財報表現，待現階段政治干擾落幕後，相關個股將較有望領軍上攻。

據統計，投信今日10大買超股，包括開發金（2883）8,106張、元大金（2885）4,672張、中鋼（2002）3,021張、永豐金（2890）2,959張、國泰金（2882）2,407張、富邦金（2881）2,243張、宏碁（2353）2,061張、仁寶（2324）1,947張、聯強（2347）1,893張、聯電（2303）1,765張。

投信今日10大賣超股，則有金像電（2368）2,753張、欣興（3037）2,235

張、奇鋐（3017）1,938張、東陽（1319）1,665張、景碩（3189）932張、漢翔（2634）885張、順德（2351）490張、中磊（5388）456張、泰鼎-KY（4927）411張、緯穎（6669）329張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠 ）

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