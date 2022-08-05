台股強彈 誰能笑到最後？專家首選5類股

美股季線翻揚，趨勢開始轉多，台股在裴洛西離台後，也出現正式止跌訊號，分析師指出，目前多方第一目標是15218 點缺口，再來挑戰季線反壓，一關一關來，但確實可偏多思考偏多操作。至於選股方向上，網通、工業電腦、車用零組件、雙光（光通訊與光學鏡頭）及節電等5族群，下半年營收看好可鎖定。

永誠國際投顧分析師蘇建豐表示，盤面上資金輪動，操作上不要追價，觀察整理中的強勢股，最好能配合產業前景透明，避開消費型電子，例如NB、手機、記憶體、面板、成熟製程等。

至於看好族群，他認為網通族群將持續輪動，不用追高，拉回找買點，尤其營收穩定，對股價就有保障，而工業電腦，車用零組件，光學及節電概念，近來也有不錯表現，留意資金流向哪裡，飆股就在哪裡。

永誠國際投顧分析師楊惠宇則看好光通訊、光學鏡頭的「雙光」題材。

就光學鏡頭來說，目前最大題材是車用搭配元宇宙，若至今仍聚焦智慧手機的恐較慘澹，建議以車用營運比重高者為優選，並以揚明光為例，上半年營收24.61億元，年增15.4%，營業毛利4.72億元，年增38%，基本面明顯改善，且近年產品重心移往車用，成長具潛力。

至於光通訊部分，她則看好光纖設備廠仲琦，拜6月營收以13.7億元創高之賜，帶動上半年合併營收54.8億元，年增率由負轉正，有鑑於缺料問題有解、營運初見好轉，下半年營運也有望保持高檔；而波若威配合客戶800G收發器的先期2x400G光纖套件已送樣驗證，預計下半年量產，後市也可留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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