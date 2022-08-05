哥哥派4點聲明 不出席長榮國際股東會

長榮國際6月30日股東會出席率未過半，今天第二次召開，面對弟弟派出招，哥哥派的張榮發基金會今天依舊採取不出席方式，並針對今天股東會發出四點聲明，包括：變更股利政策有損股東權益、違背張榮發總裁成立基金會宗旨、IPO等重大事件規畫倉促及部分股東表決權行使尚有爭議，並將聲明一併回函教育部。

在聲明中第一點，就針對長榮國際變更股利政策有損股東權益做出說明，在審閱長榮國際110年度年報，其中揭示該公司目前帳上累計未分配盈餘已高達249億元，且該金額尚未加計轉投資公司如長榮海運、長榮航空、長榮鋼鐵、長榮國際儲運、中再保等今年配發股利收益，上述公司預估有約50億元股利進帳，長榮國際推翻先前董事會擬分配金額為每股27.5元決議，僅擬分配現金股利每股3.5元，可領取每股股利差額達24元，導致張榮發基金會股利減少金額總計約27億元，使得可用以挹注公益事業的資金大幅縮減。

而長榮國際在不到兩個月期間，狠砸30億元於公開市場收購長榮航空股票，且仍持續加碼，張榮發基金會身為長榮國際最大股東，縱使不論長榮國際現行公司治理理念為何，此作為已明顯傷害張榮發基金會股東權益，喪失可投入更多資金以從事相關公益事業利益，凸顯該公司現任經營團隊汲汲營營為爭奪長榮航空經營權私利，不惜犧牲公益，若議案通過，將造成基金會財產上不利影響。

聲明第二點指出，長榮國際已違背張榮發總裁成立張榮發基金會宗旨，主要該基金會自1985年成立以來，一直從事各項社會公益及文教工作，但長榮國際不僅為經營權私利減少挹注基金會資金，在基金會選擇不出席股東會後，竟接到來自長榮國際要求教育部監督基金會未出席股東會檢舉函。該基金會投資的公司長榮國際竟未保持中立，介入股東表決權行使，實令人匪夷所思，讓人不得不質疑其治理公司專業能力。

對於長榮國際進行IPO規畫，聲明中指出，長榮國際以規畫進行IPO為由，提出需經過特別決議的增設獨立董事案，在開會通知及議事手冊均未提出任何關於IPO的具體時程規畫、財務分析或股價展望，難認有利於張榮發基金會，欠缺增設獨立董事必要性。若基金會貿然出席，反而可能使該議案達到特別決議的出席門檻；況該議案與本基金會財產持有及價值增減並無具體關聯，因此，選擇不出席這次股東常會。

另外，股東之一的張榮發慈善基金會董事長吳景明選任程序於法不合，被最高法院發回二審更行審理中，客觀合理判斷吳景明以董事長身分行使職權，皆有適法性的疑慮，其就長榮國際公司股東權行使事項亦將衍生法律爭議，在相關法律風險未釐清之前，張榮發基金會出席股東會似有未妥。為避免無端招致訟累，決定不派員出席這次長榮國際公司股東會。今日股東會議，張榮發慈善基金會董事長合法性爭議仍然存在，因此仍決定不出席。

（時報資訊 莊丙農）

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