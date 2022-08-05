紡織股超嗨！儒鴻、聚陽領軍 如興拉漲停

紡織股今（5）日在該類股的股王儒鴻（1476）、股后聚陽（1477）兩檔中高價股帶動下，類股指數漲逾3個百分點；同時，7月底被打入全額交割股的如興（4414）今早開低走高，盤中拉出第一根漲停，追漲停價買單逾3千張。

儒鴻第二季營收突破百億水準，來到112.1億元，稅後盈餘達22.4億元，每股稅後純益（EPS）達7.42元，創下歷史新高。上半年營收213.93億元，稅後純益38.28億元，EPS達13.95元，賺逾一個股本。第二季單季營收、獲利均創歷史新高，主要是客戶訂單需求持續強勁，且新台幣匯率的升值也有所幫助。此外，因應原物料價格上揚，對客戶調漲報價順利也推升第二季獲利表示。

聚陽第二季營收73.41億元，年增19.9%，稅後盈餘7.34億元，EPS為3.03元；上半年營收來到153.12億元，稅後盈餘為16.27億元，EPS為6.73元，單季及上半年獲利均創同期新高。聚陽第二季毛利率25%，營益率13.2%，上半年毛利率25.6%，營益率13.6%。聚陽7月業績，單月營收37.18億元，刷新歷史紀錄，較上月跳增41.5%，年增22%。

第三季進入傳統旺季，加上高端產品客戶釋單動能強勁，儒鴻和聚陽營運可望再報佳績。

（時報資訊 財經內容中心）

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