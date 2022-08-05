8/5上市、櫃企業營運快報

今（8/5）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.茂迪(6244)上半年合併獲利9988萬元，每股稅後0.28元；第二季單季稅後盈餘為5835萬元，EPS為0.16元，表現優於首季，茂迪董事會通過同意增資茂誠能源，計5億元；茂誠為茂迪百分轉投資的子公司，主要業務項目為電站運營。

茂迪今年辦理現增3.2萬張，每股22.5億元，預計將募資7.2億元，其募得資金一部分用途即為對茂誠能源增資。

2.統一超(2912)第2季稅後盈餘為24.51億元，年增38.65%，累計上半年每股盈餘為4.45元，邁入第3季，7-ELVEN持續推出新品與服務，強化數位體驗架構OPEN POINT會員生態圈，掌握下半年國旅市場復甦商機，拓展「超越顧客期待的生活服務型平台」，為營運添動能。

3.緯軟(4953)公布第二季財務報告，單季合併營收19.50億元，每股盈餘2.04元；累計上半年合併營收37.79億元，本期淨利2.46億元，營收、獲利創歷年同期新高，每股盈餘3.70元。展望下半年，營收預期可維持逐季向上的趨勢，表現可望優於上半年；獲利方面，預期毛利率將保持穩定，維持全年營收及獲利雙成長目標不變。

4.如興(4414)再度發出聲明，強調111年7月15日前所有董事會與股東常會決議，一切均合法有效，在此之前，如興董事長依法為張水江，由其簽核之財報及主持召開的董事會、股東會，相關法律效力將不會被動搖。公司已積極對往來銀行、供應商及主管機關，進行充分之溝通與說明，且多已獲善意回應，目前如興的財務與業務一切正常。

5.連鎖餐飲集團王品(2727)受兩岸疫情升溫影響，2022年第二季稅後虧損2.54億元、每股虧損2.98元雙創新低，累計上半年稅後虧損1.02億元、每股虧損1.36元，亦雙創同期新低。不過，集團表示近期業績已自谷底復甦，若無其他因素干擾，下半年營運展望相對樂觀。

6.全球商用置物設備廠益張(8342)111年上半年合併營收9.85億元，年增30.9%，合併毛利率17.9%，年減1.0%，歸屬於母公司業主淨利為1.41億元，基本每股稅後盈餘為4.21元。

7.創見(2451)本季業外損益獲利金額較高，主係集團內創見資訊(上海)有限公司處分廠區土地使用權及建築物，本季處分完畢認列稅後收益約台幣5.90億元，EPS影響數約每股1.37元。創見第二季每股盈餘為2.67元，創下的50個月新高。

展望未來，創見將配合既有客戶加速應用產品轉換，並透過多元專案導入擴大產品應用層面，爭取新客群，建立長期合作機制；同時，搭配良好的庫存管理及採購策略，力求營收突破並維持合理的毛利率。

8.台灣證券交易所8月8日將召開有價證券上市審議委員會，審議芯鼎(6695)申請股票上市案。

芯鼎實收資本額7.53億元，主要產品為影像處理系統晶片，2021年稅前淨利1.37億元，每股稅後盈餘1.9元，今年第一季稅前淨利0.13億元，每股稅後盈餘0.15元。

9.俄烏戰爭、疫情及通膨相互參雜影響，全球大型電商上半年業績都受到衝擊，亞馬遜、蝦皮購物、中國大陸電商阿里巴巴、京東都陷入虧損。東森國際(2614)旗下的東森購物網上半年獲利逆勢突圍，繳出EPS 8.5元的好成績。

10.正文(4906)上半年營運受到先前大陸封控、烏俄戰爭等負面宏觀因素，每股稅後盈餘僅0.31元，相較去年同期大幅衰減，展望下半年，正文認為營運狀況已經逐漸好轉，下半年營收、獲利可望較上半年明顯成長。

11.長科*(6548)受惠於車用及工業產品需求強勁，7月合併營收達13.01億元，月增0.8%，續創單月歷史新高，展望第3季，長科預估，第3季合併營收介於36.8億元到38.7億元之間。

長科預估，第3季合併營收介於36.8億元到38.7億元之間，若以新台幣29.8元兌1美元平均匯率假設，預估毛利率將介於29.5%到31.5%之間，營益率將介於21.5%到23.5%之間。