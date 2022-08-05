裴洛西訪台捲起台海危機風雲，共軍4日對台灣周圍六處海空域進行三天實彈軍演，台股近日走勢震盪走低，台北股市5日在台積電領軍下向上衝高，航運股也有不俗表現，航海王長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）紛紛往上。

截至10：23分最新報價：

長榮漲4.2元或4.47%，暫報98.2元，成交量達65,762張，成交金額為63.87億元。

陽明漲2.8元或3.20%，暫報90.3元，成交量達32,063張，成交金額為28.70億元。

萬海漲3.5元或3.37%，暫報107.5元，成交量達7,614張，成交金額為8.11億元。

長榮自6月29日除息以來，已填息近四成。長榮今年股東會通過每股配息18月，並於7月28日發放。長榮盤中高點來到97.8元，創除息以來新高價位，預期在半年報公布之後，可望續添動能衝鋒百元關卡。

長榮辦理現金減資六成，每股退還6元的案子已完成實收資本額變更登記，以第一季財報資料為計算基礎，減資後每股淨值將達206.35元，若以4日94元收盤價計算，減資後股價將會達220元，晉升為航運股股王。

長榮減資案的股票最後交易日是9月6日，9月7日到9月16日停止交易，新股上市日為9月19日，現金減資退還股款日為9月29日。

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