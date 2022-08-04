國安基金護盤心切 台股守住月線

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，兩岸關係緊張，中共4日於台灣四周舉行軍事演習，衝擊台股一度摜破月線。但政府護盤心切，不僅力守權值龍頭台積電股價在500元大關，大盤也驚險收復月線14,693點與14,700點關卡，終場以14,702點作收，下跌74點，成交量略增至1,976.58億元。

科技股重挫，台股只剩下大立光、信驊、旭隼及力旺四千金，元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧副總黃文清都認為，軍演使買盤陷入觀望，後續觀察軍演能否平靜落幕。事件過後，資金可望回流，下周有機會反彈，加權指數上看萬五。

近兩日國安基金與政府基金全面戒備，八大官股券商4日再買超43.94億餘元，累計連4個交易日買超180.1億元；4日單日對台積電砸下金額12.89億元、敲進2,572張，為第一大標的。而外資4日也敲進台積電661張、金額達3.3億元，已連2買，投信則是連9買、4日買超187張，挺護國神山不遺餘力。

三大法人對台股整體籌碼變化上，外資4日小幅賣超41.69億元，自營商也站賣方、賣超18.49億元，惟投信買超12.46億元，三大法人賣超47.68億元。

黃文清表示，政治事件導致台股近兩日買盤觀望、盤勢震盪，但預期在事件過後，下周資金即可望回流，將帶動指數迅速反彈向上。加權指數4日低點14,545點附近將有撐，會是這波區間低點，接下來若無其他重大事件發生，下周有機會反彈，指數高點上看萬五。

鄭文賢也表示，台股受中共軍演，投資人陷入觀望，國安基金持續進場護盤，尾盤力守月線之上。由於目前國際股市緩步回穩，有助於國安基金穩定台股走勢。

鄭文賢指出，台股下周盤勢最大變數，仍在於中共軍演能否平靜落幕，預估台股可望回歸與國際股市連動。目前市場對通膨第三季見高轉折往下有所期待，但基本面仍處清庫存往下階段，因此預估股市大致上呈現底部大箱型走勢，台股區間在14,500點～15,200點。