挺台股！投信天天買 直衝最長連買紀錄

大陸軍演、禁令連發，市場資金繃緊神經，惟投信仍堅持扮多頭總司令，4日續買12.46億元，連買天數邁入「3字頭」，續朝36天歷史最長連買紀錄挺進，且今年來買超金額已達1,782.76億元，改寫歷年新高。

法人指出，國安基金宣示護盤，內資作多心態明確，預估待「裴洛西事件」影響消退後，台股便有機會回穩，投資人可鎖定投信買盤加持、7月營收績優股逢低布局。

美國眾議院議長裴洛西訪台，兩岸緊張情緒升溫，也牽動投資人敏感神經，惟政策作多情緒高昂，尤其國安基金宣布進場後，投信更肩負起護盤重任、連買天數推展至30日，穩居歷史第二長，期間累計買超達390.44億元。

回顧今年，投信同樣是對台股「頻頻買超」，今年來截至目前142個交易日中，就有122日站買方，占比逾85％，且今年來買超金額也突破1,700億元大關，達1,782.76億元，改寫歷年新高。

統計投信連買逾十日、且期間買超張數逾5千張之個股，有台泥、大聯大、廣達、微星、佳世達、長興、中鴻、亞泥、中鋼、第一金、永豐金、英業達。

富邦投顧董事長蕭乾祥分析，國安基金宣示護盤，加上年底還有選舉等因素，現階段政策對台股護盤企圖明顯，投信持續買超台股應有相關考量；外資方面，逢高調節及配合台幣升貶的資金移動，則為其背後操作主因。

台新投顧副總經理黃文清則表示，台股即使面對大陸軍演利空，表現仍沒有過度疲弱，建議投資人可留意法人動作及7月營收、第二季財報表現，待現階段政治干擾落幕後，相關個股將較有望領軍上攻。