外資月月賣 今年提款台股將破兆元

中共解放軍環台軍演首日，台股不美麗！外資4日續賣超42.69億元，累計直逼1兆元，台積電是外資最大提款機，接近4,000億元，外資賣超前10大股均各超過182億元；中華電則是外資今年來最愛，買超227億元，買超前10大股都在60億元以上。

華南投顧董事長儲祥生表示，外資對兩岸關係最敏感，從今年2月俄烏戰火之後，外資擴大賣超台股，地緣政治的問題，是外資今年來賣不停的主因；至於未來台股多空走向，就看未來中共方面是否有其他進一步動作。

受到美眾議院議長裴洛西來訪，造成兩岸關係緊張，台股本周重挫近300點，外資本周四個交易日連賣達367億元，累計今年到8月4日止，共賣超9,957億元，已超過2020及2021年各賣超5,395億元及4,539億元的總合，即將突破1兆元。

半導體三雄是外資今年最大提款機，賣超金額都超過500億元，分別為台積電、聯發科、聯電等各賣超3,982億元、941億元及509億元，賣超第4～10名分別為：富邦金、聯詠、日月光投控、元大金、鴻海、華碩、瑞昱等。

不過，在外資大舉提款台股之際，仍逢低加碼股價基期相對較低，且擁有低本益比（PE）、高殖利率股，或具有營運轉機股等，買超前10大股分別為：電信雙雄中華電、遠傳，長榮集團的長榮、長榮航，兩大金控中信金、兆豐金，以及華通、華邦電、和碩及陽明等。

多位資深證券人士認為，兩岸關係緊張若持續，外資賣超情況恐難緩和。據統計，今年來外資月月賣超，1月在元月行情效應下，外資賣超曾縮小至376億元，但2月突然發生俄烏戰火，外資開始擴大賣超至1,573億元，隨著7月戰事稍為緩和，外資單月賣超縮小到177億元，8月來兩岸關係緊蹦，4個交易日外資已賣超367億元，讓今年來的累計賣超直逼兆元大關。