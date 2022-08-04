投信逆勢連30買 瘋加碼這檔外資丟包股

大陸「圍台」軍演來真的，逼得台股今（4）日一度墜崖逾230點，但買盤強拉，終場僅跌74點，收14,702點，成交值1,954億元。投信又上演連30買，買超逾12億元，但外資賣超逾42億元，自營商也賣超逾18億元。開發金曾是外資買超股，現在卻成了投信最愛，榮登今天買超第一名。

投信今日10大買超換了一半個股，金融股倍增到4檔，依然保留了可謂真愛的永豐金（2890），新增開發金（2883）、元大金（2885）和國泰金（2882）等3檔。尤其是開發金，狂買逾4千張最多。開發金有升息行情，本來是外資買超股，近日因大股東內控不當，被金管會連開三張罰單，共2,840萬元。

而這4檔金融股，僅元大金漲，開發金和永豐金平盤、國泰金跌。專家建議，可以低接金融股，坐擁穩定配息優勢，因金融股有升息循環的利多，也是資金避風港的首選。

電子股還是佔了5檔最多：保留仁寶（2324）、南亞科（2408）和英業達（2356），新增宏碁（2353）和聯強（2347）。這5檔電子股僅宏碁漲，聯強平盤，仁寶、南亞科和英業達都跌。傳產股僅保留中鋼（2002）1檔，昨小跌。

據證交所統計，投信今日買超前10大個股，包括開發金（2883）、元大金（2885）、仁寶（2324）、永豐金（2890）、中鋼（2002）、南亞科（2408）、英業達（2356）、聯強（2347）、宏碁（2353）、國泰金（2882）。

投信今日賣超前10大個股，包括金像電（2368）、奇鋐（3017）、漢翔（2634）、欣興（3037）、景碩（3189）、國光生（4142）、台塑（1301）、長榮航（2618）、定穎（6251）、安集（6477）。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富小編中心）

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