8月4日一分鐘強弱勢股
8月4日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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事欣科(4916)
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9.98
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挾軍工概念，成交量3,923張、爆增22倍，股價衝半年線
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台端(3432)
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9.97
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業外匯兌助攻H1獲利，EPS 1.18元，尋求新品續拚營運
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前鼎(4908)
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9.86
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H1繳佳績，獲利年增近3倍，EPS 1.83元，逼近去年全年
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晶心科(6533)
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9.85
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受惠RISC-V架構市場成長，量產授權金將助業績快速衝高
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先益(3531)
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9.8
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成交量暴增逾4倍、達3,837張；股價連收2日長紅K棒
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飛捷(6206)
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7.55
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Q2獲利年增翻倍，超過市場預期，上半年EPS 達4.41元
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晟田(4541)
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7.5
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動能續增，半導體設備、航太訂單分別看到明年Q1、Q2
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金橋(6133)
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6.8
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外資自7月下旬以來全力作多吸睛；股價攀近15年新高
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藥華藥(6446)
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6.57
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研發新藥在美歐上市帶動營收獲利；不排除赴美發行ADR
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神準(3558)
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6.02
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網通晶片缺貨緩解，帶動Q2營運；戰爭數位化題材浮現
製表：方歆婷
8月4日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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智擎(4162)
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10
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臨床試驗結果未達顯著臨床意義，股價開盤急墜鎖跌停
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譜瑞-KY(4966)
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10
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H2電腦、面板供應鏈庫存修正衝擊，營運恐大幅修正
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萬在(4543)
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9.9
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外資連2日賣超，昨賣278張；長黑K棒摜破5日線
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金像電(2368)
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9.89
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投信終結連4買，轉賣超3,939張；股價失守月、年線
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亞德客-KY(1590)
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9.43
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今年營收成長目標自兩位數下修為高個數，遭外資砍價
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聯成(1313)
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9.36
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陸塑膠加工業疲弱，DOP報價承壓，Q2本業由盈轉虧
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華夏(1305)
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8.27
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陸PVC價格暴跌，需求雜音頻傳，PVC市況低迷所累
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天鈺(4961)
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7.93
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Q2獲利季減、年減皆逾５成，毛利率下探近6季低點
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宏達電(2498)
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7.9
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三大法人近日出現連日大賣；長黑K破月線，短均下彎
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佰研(3205)
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7.64
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外資7月底起連日賣超，昨賣59張；黑K棒破短均線
製表：方歆婷
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