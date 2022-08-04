8月4日一分鐘強弱勢股

8月4日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

事欣科(4916)

9.98

挾軍工概念，成交量3,923張、爆增22倍，股價衝半年線

台端(3432)

9.97

業外匯兌助攻H1獲利，EPS 1.18元，尋求新品續拚營運

前鼎(4908)

9.86

H1繳佳績，獲利年增近3倍，EPS 1.83元，逼近去年全年

晶心科(6533)

9.85

受惠RISC-V架構市場成長，量產授權金將助業績快速衝高

先益(3531)

9.8

成交量暴增逾4倍、達3,837張；股價連收2日長紅K棒

飛捷(6206)

7.55

Q2獲利年增翻倍，超過市場預期，上半年EPS 達4.41元

晟田(4541)

7.5

動能續增，半導體設備、航太訂單分別看到明年Q1、Q2

金橋(6133)

6.8

外資自7月下旬以來全力作多吸睛；股價攀近15年新高

藥華藥(6446)

6.57

研發新藥在美歐上市帶動營收獲利；不排除赴美發行ADR

神準(3558)

6.02

網通晶片缺貨緩解，帶動Q2營運；戰爭數位化題材浮現

製表：方歆婷

8月4日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

智擎(4162)

 10

臨床試驗結果未達顯著臨床意義，股價開盤急墜鎖跌停

譜瑞-KY(4966)

 10

H2電腦、面板供應鏈庫存修正衝擊，營運恐大幅修正

萬在(4543)

 9.9

外資連2日賣超，昨賣278張；長黑K棒摜破5日線

金像電(2368)

 9.89

投信終結連4買，轉賣超3,939張；股價失守月、年線

亞德客-KY(1590)

 9.43

今年營收成長目標自兩位數下修為高個數，遭外資砍價

聯成(1313)

 9.36

陸塑膠加工業疲弱，DOP報價承壓，Q2本業由盈轉虧

華夏(1305)

 8.27

陸PVC價格暴跌，需求雜音頻傳，PVC市況低迷所累

天鈺(4961)

 7.93

Q2獲利季減、年減皆逾５成，毛利率下探近6季低點

宏達電(2498)

 7.9

三大法人近日出現連日大賣；長黑K破月線，短均下彎

佰研(3205)

 7.64

外資7月底起連日賣超，昨賣59張；黑K棒破短均線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組