外資賣超42億 景氣轉淡 台股2族群宜低調

外資賣超42億 三大法人賣超台股48億元

共軍在台周遭軍事演習首日，外資等三大法人周四合計賣超台股48.65億元。包括外資與陸資賣超42.5億元；投信法人仍加碼力挺台股，買超12.33億元；自營商自行買賣部分係賣超9.67億元，避險部分係賣超8.82億元，合計單日賣超18.49億元。

業內人士指出，短期台股遭共軍演習之非經濟因素影響，量縮整理或成常態，因此，不排除中期整理時間將拉長；依歷史經驗，國家隊控盤主軸仍將以台積電、台塑四寶、中鋼、中華電、台灣大、國泰金、兆豐金、富邦金、中信金、台泥、統一與遠東新等權值股為核心。

其他包括價值投資、高股殖利率、低本益比與未來明星產業之次族群如電動車、綠能供電、低軌衛星與元宇宙等相關供應鏈，逢低布局波段投資報酬率不宜看淡。

（工商時報 數位編輯）

《盤後解析》「護」守月線抗軍演 台股兩缺難突圍

大陸今天在台海進行軍演，台海緊張情勢升高，台股呈現大幅震盪，盤中一度下挫231點，跌破月線支撐，在外傳政府基金緊盯盤勢，隨時啟動護盤機制，今天再度拉出157點長下影線，終場以14702.2點作收，下跌74.82點，跌幅0.51％，成交金額1954.8億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國供應商管理協會公布7月非製造業指數意外反彈，中止連續3個月下滑趨勢，報告指出供應鏈瓶頸和物價壓力趨緩，並為「經濟未陷入衰退」的觀點提供支持。而聯準會可能有機會實現經濟軟著陸，顯示目前美股經濟面雖然呈現成長趨緩，但尚未見到衰退訊號，支撐美股仍有機會持續反彈，對於台股整理後再上攻提供幫助。

從產業基本面來看，全球第二季整體智慧型手機出貨量低於預期、降至2.86億支，年減8.7％。研調機構IDC指出，手機供應商已針對今年下半年的訂單下修，其中又以中國大陸業者砍單幅度最明顯，預期今年度智慧手機市場表現將不如原先預期；在PC產業中，美國晶片商超微（AMD）在本周公布財報雖然第二季營收獲利皆超越分析師預期，但本季發布黯淡財測，並下修PC市場展望，手機、PC預期下半年成長力道不如預期，是產業環境依舊面臨重重挑戰。

從資金面來看，近期台幣兌美元持續維持貶值，盤中貶破30大關，近期台幣在亞洲表現呈現相對弱勢，以過往經驗來看，台幣貶值不利指數發展，因此即便月線目前仍有守，但缺乏基本面、資金面支撐下，盤勢仍偏向整理格局。

（時報資訊 莊丙農）

台股力守月線 法人：待共軍演習利空出盡

共軍今天12時起在台灣周邊6海域進行72小時演訓，台股今天走勢震盪，終場收在14702.2點，守住月線14693點；法人認為，台股短線結構未被破壞，待共軍演訓利空出盡。

台股今天終場下跌74.82點，跌幅0.51%，成交值新台幣1954.8億元。電子類股下跌0.29%，金融類股下挫0.39%。

觀察電子權值股走向，台積電尾盤跌幅收斂，收盤跌1元，收在500元，跌幅0.2%；聯發科由紅翻黑，收盤下跌2元，收在684元，跌幅0.29%。

氣動元件大廠亞德客-KY估第3季出貨量恐受中國疫情和政治變數影響，今天股價一度觸及跌停板，終場下挫78元，以749元作收，跌幅9.43%。

譜瑞-KY下半年因電腦與面板供應鏈庫存修正衝擊，營運恐面臨大幅修正，引發賣壓出籠，今天股價開盤即跳空重挫跌停，跌停價954元，摜破1000元大關，台股千金股剩4檔。

傳產類股方面，聚陽7月營收亮眼，今天終場上漲7元，收在152元，漲幅4.83%，帶動儒鴻收紅，拉抬紡織類股由黑翻紅。航運類股受長榮、陽明尾盤人氣重聚帶動，終場收紅，長榮航終場收紅漲0.4元。

受中國禁止台灣多項食品進口影響的食品類股持續走弱，終場跌幅3.06%，味全、統一、泰山跌幅均在1%以上。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉接受中央社記者電訪時指出，觀察台股近3天走勢，終場皆守在月線14693點之上，顯示指數短期結構未被破壞，盤面上先觀察共軍演訓利空出盡。

（中央社）

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