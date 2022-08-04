金融股1硬傷 存股達人:0056跟2族群更好存

金融股向來是存股族最愛，但理財達人雨果認為，挑選存股標的時，相較股息配發率與殖利率，更該看公司是否還能成長，或至少選擇營運不會萎縮的個股，除認為食品、超商等民生產業龍頭展望更穩健，若著重每年固定領息，與其買進金融股，還不如直接投資0056或00878等高息ETF。

雨果在臉書《雨果的投資理財生活觀》發文指出，這幾年很多人在鼓勵存股，不少人在討論存股標的時都會問到金融股，會建議金融股的原因不外乎是銀行不會倒、風險很低，而且幾乎每年配息，可以安心的存，但他也坦言自己較不偏愛，甚至不太會考慮金融股。

首先他認為，存股最好是可以存到公司營運還在成長階段的股票，或許當時的現金股利不高，換算殖利率只有2%~3%，但是因為公司還在成長，股價會持續成長。所以現在買進的股價，若在2年後成長了1倍，你不但帳面上賺到1倍價差，如果股利發放率維持一樣，現金股利的殖利率也會由3%變成6%。

舉例來說，如果在2013年以100元買進台積電股票，當時現金股息3元，換算殖利率為3%，一直持有到股價300元，當年的現金股利是9.5元，這樣你除了帳面上已賺到200%的價差，殖利率也會來到9.5%。

因此，挑選存股標的時，不要太在意該公司的股息配發率與股利殖利率多少，而是要先看這家公司是否還能成長，未來的果實會更甜美。

如果無法判斷公司是否還會繼續成長，雨果建議，至少要找到公司營運不會萎縮的個股，畢竟未來能夠賺一樣多的錢，才有機會可以發放跟現在一樣多的現金股利，這時候計算殖利率也才有意義。

舉例來說，食品類股與超商等市占率已經很大的民生必需品，就比較符合這個條件，要再大幅成長的可能性不高，但景氣不好時也不容易影響業績。至於金融股不建議存的原因有幾點：

1.台灣銀行股幾乎都不符合「公司營運還在成長」的條件：銀行主要業務是放款，利率高低與景氣影響收入很大，以現在利率還偏低的情況，銀行獲利難度增加，需要投資其他理財與保險商品來增加獲利，而金管會對金融業規定嚴格，一個不太會成長的產業或公司，你只能期待他維持就好。

2.銀行獲利最易受景氣波動影響：先不說2008年金融海嘯，最直接衝擊的就是銀行業，只要碰到景氣不好，企業有還款困難，銀行就會產生呆帳，景氣不好很多人失業，也恐導致很多人房貸還不出來，銀行又有呆帳，再來是景氣不好，政府要調降利率刺激經濟，銀行獲利空間又被壓縮，幾乎很多事情都會影響到銀行的獲利能力。

3.台灣金融法規相當嚴格：無法像美國、新加坡、香港等地發展有更好獲利空間的業務，所以台灣的銀行獲利能力有限，台灣要成為亞太金融中心，幾乎是不太可能。

4.官股銀行要背負政府政策扶植特定產業：譬如兩兆雙星的DRAM與面板、高鐵、南向政策、離岸風電等，如果有聯貸案違約，官股銀行幾乎都要認賠虧損，無法完全以投資人獲利為主要營運目的，自然多少影響獲利與配息。

雨果表示，雖然台灣的銀行幾乎不會有倒閉風險，但也不保證每年都很會賺錢，如果只集中投資某2~3家銀行，風險還是不低，只要有1家銀行踩中地雷，當年現金股利驟減，對你的資產報酬率影響絕對不小。

投資金融股的人多著重在每年固定領現金股利，其實這樣還不如直接投資高股息ETF，如0056或00878，一樣不會有倒閉風險投資，還能分散到數10檔不同產業的股票。

除了殖利率有5%上下，如果價格買的低一點，殖利率還更高，更不需要花時間研究哪家銀行營運比較好，他的結論是，金融股不是不能買、不能存，只是相較於買進金融個股，會更傾向高股息ETF。

※免責聲明：文中所提之個股或ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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