公股銀除權息大戲登場 專家3大分析一次看

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風式訪台，打亂台股多頭反彈攻勢，眼看要衝關五，卻又大摔一跤，今（4）日收14,702.20點，再度回測月均線。仲英財富投資長陳唯泰表示，對於許多存股族而言，近兩周的重頭戲就是公股金融的除息大秀。金融股坐擁穩定配息優勢，更重要是「大到不能倒」，時序進入第三季，投資人可趁金融股回檔，布局除權息行情。

公股行庫除權息大戲，本周由臺企銀（2834）周二（2日）粉墨登場，現金配0.1元、股票配0.37元，除息當天遭遇斐洛西來台消息衝擊，加權指數大跌234點，惟臺企銀卻逆勢抗跌。緊接著是第一金（2892）今日除權息，配息1元、配股0.2元，以除權息前日收盤價格26.95計算，現金股息殖利率達3.7％，今日上漲0.39％，收在25.55元，準除權息公股金控也表現搶眼，包括兆豐金（2886）、合庫金（5880）、華南金（2880）等奮起力抗「空」軍。

陳唯泰觀察，此次台股反彈，公股銀行股價強過民營銀行，原因有三：一是電子產業面臨終端需求衰退，以及庫存偏高的疑慮，資金因而移往電子股以外的類股，作為資金的避風港。而金融股具有升息循環的利多加持，成為避險資金的首選。二是國安基金宣示護盤，公股銀行自然是在名單當中。再加上公股行庫大多沒有像壽險、產險公司那樣，面臨淨值可能大幅減損的疑慮，所以把錢投在這裡，不確定性較低。

三是在7月初，公股銀行的股息殖利率大多超過4％，主要原因是6月份股價遭遇大幅修正，使得殖利率拉升。以8/2的收盤價來看，除了彰銀（2801）以及已經除息的台企銀之外，其餘4檔的股息殖利率仍接近4％。因此在保守資金的簇擁之下，股價大幅度回檔的機率可能不大。

現在介入，參與除權息，會不會填權息呀？陳唯泰抱持樂觀看法，公股銀行近期買盤擁入，造成股價相對偏強的原因，在除權息過後仍舊存在，也就是說市場上還是需要一個電子股之外的資金避風港，國安基金在護盤時依然會挑選公股行庫作為護盤標的，而這次除權息的缺口，說實在並不是太大，而且股價也已修正，位階仍處低檔，綜觀上述，填權息機率頗高，但是填權息速度，視當下市場氣氛而定。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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