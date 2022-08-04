亞德客-KY下修今年財測 午盤一度觸跌停

氣動元件大廠亞德客-KY第二季及上半年EPS雙雙改寫同期次高。7月營收創同期次高、前7月營收締造同期新高，3日法說會宣示，今年營收目標從兩位數成長下修為高個數成長。外資雖維持中立評等，卻紛紛下修目標價，目標價最低降至679元，4日股價大跌56元而以771元開出，最低至跌停，目前跌停打開。

亞德客第二季合併營收新台幣72.22億元、營業利益21.92億元、稅後淨利16.02億元，EPS為8.01元。上半年合併營收137.31億元，創同期新高，營業利益40.03億元、稅後淨利32.80億元，EPS從去年同期17.11元降至16.40元。

7月合併營收新台幣19.79億元，年減12.20％；前七月合併營收157.10億元，年增3.20％。亞德客表示，7月來自能源與照明設備、電池行業、通用機械及汽車行業等出貨有較高的增長率。

亞德客表示，第二季營收成長，獲利不增反減主因是人民幣匯率貶值，認列匯損人民幣1千萬元，第一季認列匯兌收益人民幣8,500萬元，一來一回相差近人民幣1億元，對EPS影響2元多所致。

亞德客指出，第三季進入氣動元件銷售淡季，亞德客第三季營運面臨許多變數，首先是仍有許多城市做疫情封控；其次是大陸為振興經濟，5月底宣布祭出33項補助政策，不過地方政府尚未公布優惠補助措施實施細則，部分客戶還在等待，不急著拉貨。第三、有些客戶則要等中共中央二十大會議後，才決定投資方向，第四、全球高通膨惡化。

亞德客預期，這些是短期影響，需求遞延到未來幾個月或幾季。隨著大陸房地產及全球高通膨等問題和緩，第四季市場需求可望逐漸回溫。亞德客8月前兩天接單、出貨都優於7月同期，年初訂定今年營收目標是比氣動元件市場年增率再增加一成，目前從兩位數成長下修為高個數成長。

亞德客昨日法說會後，多家外資出具報告多半認為，亞德客下半年營運充滿不確定性變數而偏弱，下修今年、明年獲利預測，大多雖維持「中立」評等，目標價調降為679～1050元不等。