台積電守穩500元 網通族群飆 16檔衝鋒

台積電今天一路在平盤下方整理，終場守住 500 元大關；網通族群表現不俗，智邦開盤秒填息一度大漲5%，終場以253.5元作收，明泰、建漢、啟碁、神準、中磊等多檔上揚。 台股今（4日）加權股價指數收盤報14,702.20點，跌74.82點，跌幅0.51％，成交量為1,954.80億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計事欣科（4916）、台端（3432）、 威潤（6465）、台翰（1336） 等16檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以紡織類股波動最大，上漲0.36％，食品股跌幅明顯，下跌3.06％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達6.5％的有10檔，前7名皆觸及漲停，依序為事欣科、台端、研揚（6579）、新至陞（3679）、統新（6426）、晶心科（6533）、宏洲（1413）、慧友（5484）、飛捷（6206）、金橋（6133）。

上市股今跌幅超過7％的有11檔，前10名金像電（2368）、全友（2305）、如興（4414）、亞德客-KY（1590）、聯成（1313）、天瀚（6225）、華夏（1305）、天鈺（4961）、宏達電（2498）、三洋實業（1472），其中金像電、全友、如興跌停。

上市成交量前10名個股依序為宏達電（2498）、長榮航（2618）、耿鼎（1524）、華航（2610）、聯電（2303）、長榮（2603）、欣興（3037）、群創（3481）、鴻海（2317）、揚明光（3504）。

上櫃有10檔9％以上漲幅，漲幅前9名都是漲停，有威潤（6465）、台翰（1336）、勝品（6556）、啟發電（6512）、元創精密（3685）、前鼎（4908）、詠昇（6418）、李洲（3066）、晉椿（2064）、先益（3531）。

今日上櫃有11檔股票有7.5％以上跌幅，跌幅前10名有智擎（4162）、譜瑞-KY（4966）、萬在（4543）、凌網（5212）、全達（8068）、91APP*-KY（6741）、安格（6684）、方土昶（6265）、凌陽創新（5236）、佰研（3205），智擎、譜瑞-KY、萬在落入跌停。

上櫃成交量前10名個股依序為建達（6118）、台半（5425）、聯一光（3441）、元太（8069）、神準（3558）、廣積（8050）、創惟（6104）、位速（3508）、世界（5347）、環天科（3499）。

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