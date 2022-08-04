台海危機這類股票最危險 專家授2心法操盤

台海局勢風雲急，也讓今（4）日大盤回測14,700點，專家提醒，以1995年為例，3波導彈攻勢長達9個月，這次也恐持續一段時間，投資人要有心理準備，且從國產、中租-KY接連重挫，可見大陸業務比重高的中概股最危險，並建議恪守資金控管與從產業能見度選股等2大準則，以度台海危機。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，8月4日~8月7日共3天的台灣周圍6處海空領域軍事演習，只是裴洛西訪台，大陸文攻武嚇的立即回應，研判後續還有連續性的大動作。

參考1995~1996年上次台海危機經驗，1995年6月李登輝總統訪問美國康乃爾大學，大陸激烈抗議，當大家以為喊喊後沒事了，不料對岸宣布7月針對台灣近海區域發射飛彈，直到1996年3月共進行3波導彈攻勢，持續長達9個月，使台股從1995年7月高點5670點，跌到1996年3月低點4675點，波段下跌 995點，跌幅17.5％。

當然這次台海危機的環境與1995年不同，當年沒有國安基金護盤，現在國安基金已進場，可望力守14,000點底部，可是現在大陸的經濟實力比當年強大，台灣對大陸出口的依賴度比當年高，一旦大陸報復台灣動用經濟手段，必然衝擊台灣經濟及股市。

例如，大陸暫停台灣百家食品進口，使相關糕餅業者的中元節及中秋節的食品旺季泡湯，而禁天然砂石銷台，則衝擊台灣預拌混凝土，國產昨重挫4％；從事租賃設備，以大陸市場為主的中租-KY，上半年EPS大賺8.87元，昨日也跌4％，顯示市場擔心大陸業務比重太高的中概股，未來發展堪慮。

蔡明彰強調，目前很難判斷台海危機如何演變，投資人要遵守2大準則來度過台海危機。第一，做好資金控管，要保留充裕現金；第二務必以產業景氣能見度高為選股依據，不必靠國安基金護盤，靠自己的業績就可以。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

全球PC出貨量直直落 三檔遭外資開槍

國安基金護盤 11檔庫藏股受關注

無懼量能急凍 13檔火熱搶當救市英雄

裴洛西訪台 10檔權值股抗空頭