投顧：台股震盪難免、中期續彈

美國眾議院議長斐洛西來台訪問，引發中國大陸強烈反彈、祭出軍演、禁令連發，台股因擔憂兩岸緊張局勢而動盪。台新投顧率先出具報告分析三情境，認為「短期台股震盪難免，預估拉回幅度在5％以內，但中期持續彈升」的機率最高。

斐洛西來台訪問，成為影響近期台股的重要因素，台新、凱基、統一、中信及國票等五家投顧透過投資早報、出具研究報告發布最新看法。

台新投顧針對未來可能的三種情境，以情境二機率較高：情境內容包括：中共於台灣外海軍演、設禁航區、試射飛彈（單次）；飛機越過海峽中線；對專機電磁干擾；對專機射控雷達鎖定；預估台股短期震盪回檔5％以上，隨後中期彈升。

凱基投顧指出，儘管未來半個月需面臨台海危機與財報季的利空壓力測試。最新研究報告指出，台股第三季末至第四季反彈行情有四大催化劑：1.蘋果啟動備貨周期；2.企業財報進入空窗週期、3.聯準會進入升息放緩周期；4.股民悲觀情緒進入谷底周期。蘋概股低估值及旺季效應將支撐行情。8月中旬過後適逢財報空窗，市場對企業的獲利下修或評等調降等動作也會稍作休息。

統一投顧分析，短線市場擔憂裴洛西訪台後，解放軍將於4～7日在台灣周圍進行軍演，加上有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工財報不佳。技術面來看，台股回測月均線支撐，若月均線不破，可趁回檔布局業績成長股，8月中有望挑戰萬五，月底叩季線。

國票投顧認為，中國制衡台灣的措施恐一波波襲來，預計8月中旬前指數將在月線14,600點至季線15,100點區間整理；但下半年基本面在高通膨的環境下，整體缺乏彈性，中線台股指數仍有可能再次向下測底。

中信投顧表示，目前技術面翻空不利台股快速扭轉頹勢，在美中交手發展難料下，台股補跌壓力浮現，現階段操作宜先停看聽，後續觀盤重點宜留意美中台三方角力、台積電及新台幣匯率後續表現。