如興連4日爆量 台新、福邦證受託買超逾2萬張

如興（4414）爆出地雷先四根跌停、打開二天，昨（3）日再跌停，收2.64元再刷新低價；然而，從第四根跌停後至3日止，這4天共爆出13萬6,440張；台新證及福邦證為兩大最大受託買超券商，都各買超2萬張以上，到底誰敢接如興，外界都很好奇。

此外，針對如興董事會解除經理人競業禁止一案，證交所3日表示，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」相關規定，惟如興延遲輸入公開資訊觀測站重訊，已違反上述規定，故處以違約金5萬元，並函知如興應確實依規定辦理。

如興爆出財務窘況，地雷事件浮上檯面後，股價先是從7月26日～29日，摜殺4根跌停，接下來8月1日及2日兩天打開跌停，而3日如興開盤先是打入跌停後打開，隨即再度亮燈跌停鎖死到底、收2.64元。

十分詭異的是，近4個交易日（7月29日至8月3日止），如興分別爆出53,083張、699,137張、4,898張及9,322張，合計4天成交量達13萬6,440張；主要集中7月29日及8月1日這兩天，台新證券及福邦證券各受託買超22,152張及21,766張，以及國票敦北法人部及宏遠證也各買超9,969張、3,668張。

由於如興事件發展撲朔迷離，未來是否下市，生死未卜，到底是何方神聖買盤資金，敢透過這些券商大舉敲進，已引起各方高度關注。

至於7月29日及8月1日這兩天，賣超第一大券商為台新建北，賣超22,753張，其次為元富大昌賣超2,756張，另新光台中及康和台中，也各賣超千張以上。