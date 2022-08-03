股匯展韌性！神山擺尾 台股守月線

國安基金坐鎮、外資回補…

美國眾議院議長斐洛西的亞洲行，引發兩岸緊張關係，3日隨斐洛西展開密集的拜會行程，台股也忐忑不安，國安基金鎖定台積電戒備，護國神山尾盤爆6,071張大量，配合外資回補4,487張，股價急拉重返500元，收501元大漲9元，台股也從回測月線14,676點後守住，最後上演逆轉勝收漲29點，惟市場追價意願不高，成交值萎縮至1,777億元今年次低。

3日國安基金及政府基金全面戒備，八大官股券商3日再買超50億餘元，累計連3個交易136億元，台積電敲進5,362張、金額26.54億元最給力。

台積電扮演台股加權指數收紅最大功臣，身為斐洛西此行最重要的行程之一，各方多頭表態意味濃。

萬寶投顧董事長朱成志表示，國安基金全力護盤，台股守住月線，未來中共軍演是重要關鍵，預期我方應不會刺激大陸，不致出現擦槍走火局面，現在應就是最恐慌了，即使未來回測月線、幅度也不大，有機會待量反彈。

群益投顧董事長蔡明彥分析，從景氣面來看，科技產業庫存仍在調整中，同時全球通膨問題，短期也不易解決，因而，現階段投資將緊盯二個短期觀察指標：3月線及12日線，目前加權指數都在這二個均線之下，短期看法偏空，建議投資人保守因應。

官股及投信扮演今年來台股最大多頭先鋒，據統計，官股近3日買超台積電26.54億元最多，其次為鴻海12.21億元，此外，聯發科、富邦金、台達電、長榮、台塑、南亞、陽明、潤泰全及玉山金等，各買超2億元～8億元以上。投信連29日買超，累計買超最多也是台積電43.73億元，台達電近40億元、廣達近30億元，鴻海、遠傳、台灣大、中華電及智邦等，都各買超20億元～30億元之間。

亞幣跌趴 台幣逆勢升

國際美元反彈，新台幣3日多數時間在30元價位浮沈，但尾盤中央銀行進場干預，新台幣轉貶為升，小漲0.6分，收在29.99元的全日最高點，再度守穩未跌破30元關卡。3日主要亞幣除人民幣及新台幣逆勢升值，其他全數對美元跌趴。

對於近期政治變數是否造成資金匯出、金融市場不穩定，央行總裁楊金龍3日在公開場合被媒體追問時，僅簡單表示：「還好」、「放心」。

匯銀主管表示，美股因美國眾議院議長裴洛西抵台，引發區域情勢緊張，加上聯準會（Fed）官員鷹派言論再起，且企業財報不佳，四大指數全部收黑，亞股3日也漲多跌少，新台幣3日走勢則與台股亦步亦趨，尾盤靠央行進場調節，全力守住2字頭。

根據央行統計，至下午4點新台幣收盤為止，國際美元指數單日上漲0.48％，人民幣及新台幣雙雙逆勢小升0.05％及0.02％，其他亞幣則均明顯走貶，其中以近期漲多的日圓吐回1.79％最多，其次菲律賓披索下挫0.62％，韓元及泰銖均大跌逾0.4％，印尼盾貶值0.13％，馬來幣及星幣表現相對抗跌，各小幅下滑0.03％及0.08％。

外資在台股賣超力道雖縮小至61億元，但匯銀主管認為，外資第三季領取大量的現金股利，除非將現金股利全部再投資，甚至匯入新資金加碼，否則匯出方向應是不變，且出口商月初拋匯還是偏淡，主要均是實質需求，全靠央行力撐，在尾盤全力阻貶，否則新台幣早就跌破30元大關。

匯銀主管預期，近日來股匯市震盪，原可望隨裴洛西離台後轉趨緩和，但大陸隨即進行大規模軍演，外資恐怕在操作上延續相對保守的原則，金融市場回歸常態可能還要再等一等，只要央行不再阻貶，新台幣勢必立即站上3字頭。