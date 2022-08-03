研華Q3戰高 全年雙位數成長可期

工業電腦廠研華（2395）受惠能源轉型、工業自動化需求持續發酵，上半年營收、獲利雙雙登頂，公司預期第三季成長動能延續，單季營收將再創高峰，毛利率、營益率估值皆較第二季上調，全年維持雙位數增長。

研華3日召開法說，上半年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，年增分別成長20％及36％，上半年營業毛利率回升至38.4％，合併稅後純益50.3億元，淨利率15.3％，上半年每股稅後純益（EPS）6.49元。

展望後市，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，儘管通膨與景氣放緩等不確定因素猶在，但受惠各主要市場仍積極推動淨零與能源轉型，帶動工廠智能化、智慧節能環保、智慧城市等剛性需求強勁成長。

隨著產能布建到位，以及缺料情況改善，研華看好下半年干擾因素可望降低，產品出貨動能轉強，有助先前累積訂單達交率提升。

研華預估，今年第三季營收表現將挑戰177億元～183億元新高水位，營業利益率則於17.5％～19％，毛利率37.5％～39.5％，皆較第二季預估上調一個百分點，整體營運穩健成長。

在庫存方面，研華第二季存貨週轉天數達125天，較第一季略降，但仍處於歷史相對高點。公司指出，營運部門已進行庫存水位管控與風險物料的去化，目標今年底將存貨週轉天數回降至100天水位，讓庫存結構回歸疫情前水平。

研華工業物聯網事業群副總經理林清波表示，迎接下一個十年AIoT的高速成長，研華投入多年WISE-IoT將積極轉型成軟體「低代碼訂閱制」作為其發展大戰略，並以年度經常性收入（ARR）之商業模式，提升營收來源之穩定度及可預期度，使其整體營運結構更趨穩健。