客運增溫 長榮航上半年EPS 0.98元

長榮航（2618）3日發布第二季財報，因貨運價格疲弱及油價攀高衝擊，第二季毛利率降至14.24％，每股稅後純益（EPS）0.34元，上半年EPS為0.98元。

長榮航4日將除息，每股配發0.59元現金股息，投資人預計9月7日將領到現金股息。4日除息參考價每股為30.15元。

長榮航第二季合併營收為333.31億元，年增38％，季增10.77％，稅後純益18.03億元，年增1,151％，但季減46％，EPS為0.34元，單季毛利率降至14.24％，因國際油價攀高，導致營運成本提升，且貨運價格比去年第四季高峰後走疲的影響。

長榮航累計上半年合併營收634.22億元，年增45％，稅後純益51.52億元，比去年同期為稅後虧損20.53億元大幅改善，EPS為0.98元，每股淨值為16.28元。

長榮航第二季客運營收25.94億元，年增25.5％；累計上半年客運營收41.03億元，年增9.7％；上半年隨著全球邊境逐漸鬆綁，台灣放寬居檢隔離政策，帶動旅客搭機需求漸增，客運運量增加17.5％。長榮航第二季貨運營收268.33億元，年增38.8％；2022年上半年貨運營收523.5億元，年增51.7％。

長榮航上半年受新冠肺炎疫情、烏俄戰事及勞力短缺持續影響全球供應鏈的情況下，航空貨運延續高需求與高運價，運能年增16.5％，運量年增9.6％，單位收益年增38.4％。

旅遊產業復甦，長榮航為了迎接10月25日米蘭及11月3日慕尼黑航線的新闢航線，正積極行銷，其中對11月3日直飛的一周四班慕尼黑航線，推出旅客可選擇Rail&Fly（空鐵聯運服務），由慕尼黑機場搭乘德鐵（Deutsche Bahn Railways）往返至德國境任一鐵路車站，享受舒適的旅程。