元皓能源、元健大和 有潛利

2014年元皓能源公司（7449）以「研發及生產綠能設備」成功登錄創櫃板，競爭優勢快速提升，因而於2019年，推動創辦的另一家以「提升助聽器臨床體驗」為志的元健大和直販事業公司（7574）登錄創櫃板，獲得眾多消費者青睞。

2022年是元皓能源創櫃八周年，也是元健大和創櫃三周年。回首過去，元皓能源從「製造小型風力發電機」出發、長成如今的「風光互補智慧型分散式獨立發電系統」主力供應者；而元健大和則從「日本助聽器品牌商的OEM製造商」角色，成為「在台灣有40家直營門市」和「在杏一、美康、躍獅藥局以及家樂福設立400個耳寶助聽器專櫃」的國產助聽器量販領導品牌，能有如此快速地發展，創櫃板功不可沒。

創櫃板協助兩家公司獲得珍貴的人才和資金，使元健大和得以在2019年推出「雲端SaaS」，累積可觀的聽力相關數據，成為產業領先者，並透過「可以App遙控」的雲端助聽器系列獲得用戶熱烈回響而能在全台灣快速拓展門市及專櫃；元皓能源則藉資源將IoT技術加速應用於綠能產品，透過雲端連結獨立式發電系統的設計，猶如隱身於家戶社區中的小型發電廠，有效解決缺電困擾。

除了降低用戶和品牌商對交易、合作的信賴成本以外，櫃買中心的會計師輔導資源協助建置內控及會計制度，亦促使元皓能源和元健大和發展出更為健全的行政體制和風險控制能力，大幅提升其決策速率和品質。

創櫃還提升戰鬥士氣及對未來的想像能力，從2020年起，兩家公司都放眼海外、推行「品牌新南向整廠輸出計畫」。

今日的元皓能源和元健大和都用穩定、積極的步調持續前進，元健大和2020年獲准於「新竹科學園區」宜蘭園區內興建千坪企業總部，結合「雲端聽力服務、聽力學衛教及助聽器製造」功能於一體，可年產百萬對的助聽器，將成為東南亞最大的聽力醫療推廣暨助聽器製造中心；元皓的「風光綠能環保系統」則將在ESG以及CSR領域扮演重要角色。

有關申請登錄創櫃，可查詢櫃買中心網站／創櫃專區（https://www.tpex.org.tw/web/）。（文：元皓能源創辦人吳志賢，林燦澤整理）