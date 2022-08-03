櫃買業績題材股 法人寵愛

3日櫃買市場受制於法人賣壓，櫃買指數震盪拉回收178.17點、小幅跌落月線178.29點下；本周來法人賣超上櫃股票逾51億元，但法人逆向買超榮剛（5009）、立端（6245）、智擎（4162）、台嘉碩（3221）及中天（4128），近期走勢仍受到市場關注。

地緣政治因素，衝擊台股盤勢波動，加權指數尾盤拉升收紅及守住月線，但櫃買指數仍收盤下的178.17點，當日法人賣超上櫃股票19.34億元，較前兩日賣超金額擴大（1、2日各賣超15.48億元、16.22億元），其中外資維持雙位數賣超金額、單日賣超11.03億元，投信及自營商也各賣超4.04億元、4.26億元。

本周來到3日的三個營業日累計法人賣超金額51.05億元，包含外資賣超38.72億元、投信賣超8.54億元、自營商賣超3.78億元。

但儘管法人出多進少，本周來累計逆向買超前兩大是榮剛、立端，各買超3,815張及2,259張，累計買超量超過千張有：智擎（1,778張）、台嘉碩（1,670張）、中天（1,442張）、廣積（1,093張），其他排名前十大還有：創惟、連展投控、耀勝、廣明等，買超量介於961張到681張，該法人主要買超股，多為上半年業績好或是下半年營運展望佳題材股。

檢視個別法人方面，外資本周來買超榮剛（2,986張）、台嘉碩（1,722張）、中天（1,718張）、智擎（1,322張）、創惟（1,015張），另外資還買超連展投控（928張）、耀勝（832張）、廣明（637張）等。投信本周來主要買超立端（1,847張）、廣積（1,205張）、智擎（980張）、榮剛（537張）。

其中台嘉碩及廣積兩檔3日股價震盪攻堅走勢，各上漲0.91％、2.58％，其餘股價雖拉回，但多為波段高檔區震盪整理，在法人買盤加持下，後續股價走勢仍受到市場關注。