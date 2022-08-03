8月3日一分鐘強弱勢股

8月3日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

西勝（3625）

10

股價低檔轉強站穩短中期均線之上，3日亮燈漲停、突破季線

台端（3432）

9.93

上半年EPS達1.18元，較去年同期大增逾兩倍，股價跳空漲停

環天科（3499）

9.88

股價近期帶量上攻，技術面強勢，上檔季線失而復得

其陽（3564）

9.85

網通市場需求強勁，H1 EPS 1.08元，超越過去五年來的全年水準

晟銘電（3013）

9.75

受惠缺料緩解、伺服器市場成長，法人估今年有望力拚虧轉盈

高端疫苗（6547）

9.45

巴拉圭三期數據優於AZ，市場信心大振，3日除權跳空漲停

精測（6510）

8.61

法說會展望樂觀，下半年單季營收有望攻頂，全年逐季成長可期

聯一光（3441）

7.73

車用、醫療、機械設備市場需求增溫，下半年營運展望樂觀

佳龍（9955）

7.18

避險刺激、金價漲勢不休，黃金概念股強勢表態、股價出量上攻

其祥-KY（1258）

5.92

陸禁台灣食品進口利空淡化，下檔月線有撐、股價3日開低走高

製表：鄭郁平

8月3日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

德微（3675）

9.98

外資連三日調節696張，拖累股價走弱，失守月線、跌破200元大關

如興（4414）

9.9

公司下市危機升溫、經營權再掀波瀾，股價再度下殺跌停

大亞（1609）

8.99

三大不利因素衝擊，Q2每股虧損0.11元，7年來首度單季轉虧

台半（5425）

8.9

裴洛西訪台，寧德時代擬延後宣布北美設廠計畫，供應鏈躺槍

欣技（6160）

7.69

融券餘額增加，股價3日賣壓沉重、開高走低，下檔月線有撐

晶宏（3141）

7.14

法人連兩日賣超395張，下彎5日線形成壓力，3日再跌破月線

明基醫（4116）

7.1

挑戰前波套牢壓力區失利，股價3日開高走低收最低、失守月線

仲琦（2419）

7.09

前七月營收寫同期高，惟網通股漲多微幅回檔，跌破5日線

泰福-KY（6541）

6.89

乳癌生物相似藥TX05部分相似性仍待釐清，股價連日重挫

全台（3038）

6.86

前高22.3元壓力沉重、外資及自營商轉賣，3日長黑K摜破月線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平