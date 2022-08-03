8月3日一分鐘強弱勢股
8月3日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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西勝（3625）
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10
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股價低檔轉強站穩短中期均線之上，3日亮燈漲停、突破季線
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台端（3432）
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9.93
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上半年EPS達1.18元，較去年同期大增逾兩倍，股價跳空漲停
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環天科（3499）
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9.88
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股價近期帶量上攻，技術面強勢，上檔季線失而復得
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其陽（3564）
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9.85
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網通市場需求強勁，H1 EPS 1.08元，超越過去五年來的全年水準
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晟銘電（3013）
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9.75
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受惠缺料緩解、伺服器市場成長，法人估今年有望力拚虧轉盈
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高端疫苗（6547）
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9.45
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巴拉圭三期數據優於AZ，市場信心大振，3日除權跳空漲停
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精測（6510）
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8.61
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法說會展望樂觀，下半年單季營收有望攻頂，全年逐季成長可期
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聯一光（3441）
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7.73
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車用、醫療、機械設備市場需求增溫，下半年營運展望樂觀
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佳龍（9955）
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7.18
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避險刺激、金價漲勢不休，黃金概念股強勢表態、股價出量上攻
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其祥-KY（1258）
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5.92
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陸禁台灣食品進口利空淡化，下檔月線有撐、股價3日開低走高
製表：鄭郁平
8月3日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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德微（3675）
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9.98
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外資連三日調節696張，拖累股價走弱，失守月線、跌破200元大關
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如興（4414）
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9.9
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公司下市危機升溫、經營權再掀波瀾，股價再度下殺跌停
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大亞（1609）
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8.99
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三大不利因素衝擊，Q2每股虧損0.11元，7年來首度單季轉虧
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台半（5425）
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8.9
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裴洛西訪台，寧德時代擬延後宣布北美設廠計畫，供應鏈躺槍
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欣技（6160）
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7.69
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融券餘額增加，股價3日賣壓沉重、開高走低，下檔月線有撐
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晶宏（3141）
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7.14
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法人連兩日賣超395張，下彎5日線形成壓力，3日再跌破月線
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明基醫（4116）
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7.1
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挑戰前波套牢壓力區失利，股價3日開高走低收最低、失守月線
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仲琦（2419）
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7.09
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前七月營收寫同期高，惟網通股漲多微幅回檔，跌破5日線
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泰福-KY（6541）
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6.89
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乳癌生物相似藥TX05部分相似性仍待釐清，股價連日重挫
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全台（3038）
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6.86
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前高22.3元壓力沉重、外資及自營商轉賣，3日長黑K摜破月線
製表：鄭郁平
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