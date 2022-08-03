這族群沾裴洛西光 投信買超就占了6檔

在美國眾議院議長斐洛西訪台成真後，台海軍事緊張情勢升溫，但台股在國安基金護盤下，終場硬是轉紅小漲29點，收14,777點，保住月線。而外資昨狂賣近200億元，今天僅賣超61億元。投信則再度上演連29買，買超16億元，將要挑戰史上最長連36買紀錄了。

今天投信買超10大個股中，永豐金（2890）依然是投信最愛，還新增了具有升息概念的金融股第一金（2892）。最特別的是，因裴洛西今會見台積電董座劉德音，凸顯晶片對美國的重要性，台積電成功收復500大關，科技股也攜手走揚，所以投信買最多的是科技股，就佔了6檔。比如仁寶（2324）、英業達（2356）、南亞科（2408）和華通（2313）都上漲，只有友達（2409）、廣達（2382）下跌。

投信是今年來台股最大多頭指標，主要受惠於內資大買ETF被動式基金，推升ETF基金規模創高，而投信也積極加碼優質成長股，繼今年曾寫下連36日（1月21日至3月23日止）買超863.46億元歷史新紀錄後，今天連29買，再創投信史上第二長買超紀錄。

據證交所統計，投信今日買超10大個股有：仁寶（2324）、英業達（2356）、南亞科（2408）、第一金（2892）、友達（2409）、華通（2313）、台泥（1101）、中鋼（2002）、永豐金（2890）、廣達（2382）。

投信今日賣超10大個股則有：長榮航（2618）、欣興（3037）、鈺齊-KY（9802）、國光生（4142）、正文（4906）、華新（1605）、全新（2455）、寶成（9904）、力智（6719）、緯穎（6669）。

（旺得富理財網）

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