8/3上市、櫃企業營運快報

今（8/3）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.勤凱受惠第二季被動元件、太陽能導電漿出貨穩定，第二季毛利率達22.83％，季增加1.8個百分點，年增加2.83個百分點，為自2020年第二季以來新高。此外，第二季淨利率達12.2％，亦皆較上季、去年同期成長，在毛利率、淨利率攀升的好表現下，帶動每股稅後盈餘達1.23元。

2.天宇（8171）公布上半年財報，每股盈餘為1.14 元，相比去年同期轉虧為盈。天宇近年來多角化經營，除了儲能電池機櫃、電動二輪車等電動載具電池模組之外，並將AFC台電自動調頻輔助系統列為優先發展重點，針對國內AFC市場的商機，法人評估，天宇的儲能電池組裝實務經驗能大幅降低其AFC案場的建置成本，營益率亮眼。

3.彩晶（6116）公布第二季財報，雖然營收、毛利率下滑，本業仍維持獲利，另外業外認列股票評價損失減少，第二季轉虧為盈，稅後淨利約 1927.1 萬元，每股純益0.01元，上半年每股淨損0.14 元。

4.高端疫苗(6547)於巴拉圭執行的新冠疫苗三期臨床試驗，在2022年2月14日完成期中分析解盲後，受試者追蹤期已滿。8月1日亞松森大學執行團隊在當地分享巴國實驗室分析成果。不論是曾感染過新冠病毒的血清陽性受試者、或是未曾感染過的血清陰性受試者，高端對比AZ疫苗皆達到「優越性（superiority）」基準。

5.佳世達旗下工業電腦友通(2397)、網安廠其陽(3564)公布7月營收，雙雙年增雙位數成長，前7月營收也年增4成以上。其陽同時公告上半年EPS達1.08元，創下近五年來最佳成績，展望下半年營運，將謹慎樂觀看待。

6.信錦企業(1582)因原物料成本下滑，第2季合併毛利率為17.6%，季增4.33個百分點，稅後盈餘為1.51億元，季增3.88倍，累計上半年每股盈餘為1.47元，由於客戶進行產業庫存調整，信錦謹慎看待下半年，預估下半年合併營收恐略低於上半年，全年營收與去年相近。

7.全球工業用記憶體儲存品牌廠Transcend創見(2451)推出全系列112層3D NAND工業級寬溫固態硬碟，可在-40度C~85度C的嚴苛環境下穩定運作，耐用度大幅提升。

尺寸包含2.5吋，與輕薄小巧的M.2、mSATA等規格，容量高達4TB，適用於嵌入式裝置、車載系統或薄型伺服器，克服工業應用的極端環境挑戰，為物聯網時代的智慧工廠、現代化基礎建設與智慧安防帶來強悍堅實的儲存應用。

8.由聚碩更名的邁達特(6112)董事會通過第二季財報，單季合併營收30.25億元，季增8％，年增10％，主要得益於雲端服務需求與穩健管理帶來的效益；合併營業毛利率13.9％，從去年第四季以來維持在13％以上，並逐季走高；營業利益1.34億元，季增48％，年增27％；歸屬母公司業主淨利0.97億元，季增14％，年增9％，每股盈餘0.52元。

9.欣陸投控(3703)三大事業體合併營收均較去年同期成長，上半年合併營收182.64億元，營業淨利24.12億元，稅後淨利為21.80億元，每股盈餘2.65元，創同期新高。

10.朋億(6613)公布第二季財報，雖然第二季有大陸封控影響，但業務仍維持穩定成長及匯率貶值效應，單季稅後淨利年增22.51％，每股盈餘達5.43元，上半年獲利超過一個資本額，每股盈餘10.6元。