8/2上市、櫃企業營運快報

今（8/2）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.政伸(8481)2022年第2季因主要客戶受封控影響拖累出貨，業績保守以待，不過，第3季在主要客戶恢復正常生產，加上運動器材貼標開始放量，營收及獲利可望聯袂恢復正常軌道。2022全年度本業獲利有望持續成長，2023年仍將維持成長腳步不斷。

2.兆豐金(2886)旗下兆豐銀行高資產客戶數已於2022年7月28日突破500戶，為兆豐銀行高資產業務發展的一項里程碑。兆豐銀在6月底成立私人銀行處，完備相關規章以有效管理相關業務，並引進國際系統支援，人才面則鼓勵同仁參加金融研訓院「家族信託規劃顧問師」等課程。

未來將參與金管會透過銀行公會與信託公會開辦的「高資產財管人才職能地圖」，陸續完備高資產相關商品上架，其中6月份由兆豐銀行自行發行外幣結構型金融債券，募集金額近2000萬美元，在市場上發行量獨占鰲頭。

3.寶碩(5210)宣布開創綠能事業積極參與綠能市場，以「扎根金融場域」、「拓展再生能源」、「推行儲能服務」、「媒合綠能交易」四大主軸布局未來10年發展藍圖。該公司上半年營收1.49億元，年成長55.96％，營收成長動力主要來自綠能營收，上半年有望轉虧為盈。

4.宏碁智醫(6857)上半年虧損2938.8萬元，EPS為-2.45元，公司董事會決議辦理111年現金增資發行普通股，發行股數為322.6萬股，發行價格暫定為每股新台幣62元。

5.全家(5903)推出全台首部智慧零售電動車FamiMobi，並以致力發展綠色永續的「台南科學園區」作為首發試營運據點，全家將於四大黃金用餐時段出車營運，試營運期間車內提供近百個品項，滿足多元族群需求。

6.明泰(3380)公布第二季營收為82.87億元，本期淨利歸屬母公司業主為2.43億元；累計上半年營收為151.62億元，本期淨利歸屬母公司業主為3.77億元，上半年本期淨利歸屬母公司業主較去年同期成長64.28%，為近五年同期新高，EPS為0.7元。

7.台灣高鐵（2633）表示，為鼓勵大學生搭高鐵返校，特別於9月1（四）至7日（三）期間，除了原有大學生優惠專案可適用之5折、75折或88折的車次外，再加碼提供28班次、停靠各站之「大學生開學返校5折優惠列車」，自4日（四）凌晨零時起開放購票。