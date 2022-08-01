7月證券開戶數 小增2.7萬人

繼近年出現40歲以上與40歲以下台股新開戶人數「死亡交叉」後，7月更進一步出現40歲以上股民開戶人數負成長，且首次出現61歲以上開戶人數不增反減，單月銳減3,588人，顯示資深股民正緩步凋零中。



證交所1日公布7月台股證券開戶數為1,228.74萬人（總歸戶），較6月小增2.77萬人、續創歷史新高，尤其，近年來年輕人開戶數風起雲湧、月月上升，7月40歲以下新開戶2.89萬人，比總新開戶數還多，主因61歲以上開戶不增反降3,588人。顯示台股投資人結構巨變，資深老年股民逐漸退出台股市場。



過去二年～三年，少年股神崛起，40歲以下年輕人開戶人數及實際投入股市的情況明顯增加，不過，7月則是首度出現40歲以上開戶人數負增長。



投資專家分析，到7月底，台股證券開戶數續創新高，來到1,228.74萬人，但單月增加2.77萬人，明顯較過去二年動輒4萬～5萬人銳減，顯示隨著開戶數已超過台灣總人口數的一半以上之後，整體開戶人數明顯趨緩。



不過，依證交所最新統計，7月新開戶數仍然集中在40歲以下年輕族群，30歲以下新開戶數近2.3萬人、占比高達83％，若加計40歲以下為2.89萬人，更超過全體增加戶數，主因61歲以上開戶數不增反降外，41歲～50歲及51歲～60歲這二個年齡層，也僅各小增1,867人及240人，都是呈現增長大幅下滑的態勢。



投資專家分析，近年來證交所積極開放盤中零股交易、個股造市制度、證券商定期定額投資個股及ETF、現股當沖等策略奏效，成功吸引年輕族群入市，也推升成交值明顯放大。



此外，法人到7月底總開戶數首度突破9萬戶，為90,040戶，較6月底小增198戶。投資專家表示，法人開戶數增加較令市場雀躍，因為機構法人買盤常較穩健，具有穩定台股的因子，尤其台股從萬八跌到萬五附近，法人買盤若可歸隊，將有助未來股市回升。