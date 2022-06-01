去年上市員工薪資 首位比聯發科多近百萬

證交所1日公布上市公司110年員工平均薪資費用，排名前十高中，半導體產業「薪」情最好，其中就有8家為半導體廠所囊括，並且由今年1月7日剛上市的瑞鼎（3592），以611.9萬元奪冠，第二及三名分別為聯詠（3034）及聯發科（2454），年薪都在500萬元以上。

證交所今天公布110年上市公司各家員工平均薪資費用表現，前十高依序為瑞鼎、聯詠、聯發科、矽創、瑞昱、晶豪科、聯華、日月光投控、長榮、祥碩等，員工平均福利費用各為611.9萬元、516.2萬元、513.8萬元、494.9萬元、486.6萬元、460.5萬元、380.4萬元、367.4萬元、360.6萬元及360.5萬元。

上述10家只有聯華及長榮非半導體業。長榮去年獲利衝高，每股盈餘（EPS）達45.57元，員工薪資衝到前十高不意外，但聯華EPS只有2.92元，員工年平均福利費用達380萬元跌破市場眼鏡。

接下來，前11～20名依序為：精成科、志超、定穎、晶相光、勤益控、愛普、鴻準、長華、陽明及敦泰等，約各在300～340萬元附近。最受關注的是，台積電連前20名都未擠進，而是排在第45名。

證交所表示，6月底將再彙總揭露本國上市公司110年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。 證交所指出，期許上市公司於營運績效成長之際，應善盡企業社會責任，持續重視及增進基層員工的薪資福利，以促進勞資雙贏。