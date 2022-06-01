6月1日一分鐘強弱勢股
6月1日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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上銀(2049)
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10.00
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無畏內外資示警工具機前景，投信翻多買超511張，股價強攻漲停
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三福化(4755)
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9.95
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下半年電解液及顯影劑回收處理新產能將貢獻營運，土洋法人同步加碼
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常珵(8097)
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9.92
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客戶拉貨力道強勁，股價沿五日線上攻，KD指標高檔鈍化
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特昇-KY(6616)
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9.91
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產品組合優化、新增產能稼動率逐季提升，向上挑戰30元整數大關
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愛普
(6531)
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9..91
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AI、物聯網事業同步成長，下半年缺料可望緩解，營運動能轉強
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虹堡(5258)
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9.86
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首季營運三率三升，在手訂單暢旺，外資連8日買進
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神準(3558)
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9.82
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自結前四月每股賺5.52元，Q2營收可望再創新高，KD交叉向上
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泰詠(6266)
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9.82
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外資連兩日加碼，股價帶量攻上漲停，一舉收復半年線關卡
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紘康(6457)
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9.72
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卡位電池管理系統（BMS）晶片市場，成長動能看俏，連四日收紅
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正基(6546)
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9.65
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Wi-Fi 6動能強勁，獲利成長可期，外資翻多加碼， 重啟上攻力道
製表：陳昱光
6月1日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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信立(4303)
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6.54
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資金調節壓力加重，股價失守半年線，KD指標下彎
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南電(8046)
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5.96
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美系外資估ABF載板今年缺口降至10%以內，三大法人同步減碼
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富邦媒(8454)
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5.39
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外資翻空賣超，終止連三買，失守800元整數大關
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景碩(3189)
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5.14
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市場擔憂漲價趨勢中止，ABF三雄同步重挫，股價跌破月線
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欣興(3037)
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4.64
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三大法人大舉調節，外資狂砍1.1萬張，投信連六日賣超
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力智(6719)
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4.58
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多方追價意願不足，高檔了結賣壓浮現，600元關卡得而復失
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緯穎(6669)
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4.23
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月線下彎壓力罩頂，投信買盤縮手，短打資金獲利調節
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上緯投控(3708)
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4.20
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股東會題材熄火，外資終結連五日買超，回測月線支撐
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旭隼(6409)
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4.05
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股價短線衝高後拉回，一舉跌破10日、半年、年線三道關卡
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聯茂(6213)
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3.72
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土洋法人同步減碼，壓抑多頭攻勢，股價終結連三紅
製表：陳昱光
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