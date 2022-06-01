6月1日一分鐘強弱勢股

6月1日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

上銀(2049)

10.00

無畏內外資示警工具機前景，投信翻多買超511張，股價強攻漲停

三福化(4755)

9.95

下半年電解液及顯影劑回收處理新產能將貢獻營運，土洋法人同步加碼

常珵(8097)

9.92

客戶拉貨力道強勁，股價沿五日線上攻，KD指標高檔鈍化

特昇-KY(6616)

9.91

產品組合優化、新增產能稼動率逐季提升，向上挑戰30元整數大關

愛普

(6531)

9..91

AI、物聯網事業同步成長，下半年缺料可望緩解，營運動能轉強

虹堡(5258)

9.86

首季營運三率三升，在手訂單暢旺，外資連8日買進

神準(3558)

9.82

自結前四月每股賺5.52元，Q2營收可望再創新高，KD交叉向上

泰詠(6266)

9.82

外資連兩日加碼，股價帶量攻上漲停，一舉收復半年線關卡

紘康(6457)

9.72

卡位電池管理系統（BMS）晶片市場，成長動能看俏，連四日收紅

正基(6546)

9.65

Wi-Fi 6動能強勁，獲利成長可期，外資翻多加碼， 重啟上攻力道

製表：陳昱光

6月1日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

信立(4303)

6.54

資金調節壓力加重，股價失守半年線，KD指標下彎

南電(8046)

5.96

美系外資估ABF載板今年缺口降至10%以內，三大法人同步減碼

富邦媒(8454)

5.39

外資翻空賣超，終止連三買，失守800元整數大關

景碩(3189)

5.14

市場擔憂漲價趨勢中止，ABF三雄同步重挫，股價跌破月線

欣興(3037)

4.64

三大法人大舉調節，外資狂砍1.1萬張，投信連六日賣超

力智(6719)

4.58

多方追價意願不足，高檔了結賣壓浮現，600元關卡得而復失

緯穎(6669)

4.23

月線下彎壓力罩頂，投信買盤縮手，短打資金獲利調節

上緯投控(3708)

4.20

股東會題材熄火，外資終結連五日買超，回測月線支撐

旭隼(6409)

4.05

股價短線衝高後拉回，一舉跌破10日、半年、年線三道關卡

聯茂(6213)

3.72

土洋法人同步減碼，壓抑多頭攻勢，股價終結連三紅

製表：陳昱光

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組