外資賣超100億 專家曝台股較佳反彈時機

外資賣超100億 3大法人賣超台股101億元

外資等3大法人周三（6/1）合計賣超台股101.63億元。包括外資與陸資係賣超100.93億元；投信法人站在多方，單日買超7.49億元；自營商自行買賣部分係買超6.11億元，避險部分係賣超14.29億元，合計單日賣超8.19億元。

業內人士指出，在美國通膨近期已呈觸頂趨勢下，Fed（聯準會）在今年底之前的升息狀況，將比市場預期大幅縮水，而美元在下半年的強勢地位，也將適度修正。對台灣股匯而言，波段仍具正向，尤其大陸最近積極振興經濟舉措，一般預估多可在半年左右愈趨發酵，使相關消費性電子供應鏈景氣，不必過分悲觀。

（工商時報 數位編輯）

電金無力航運撐盤 台股下跌132點失守16,700點

美股4大指數收低，台股今天開低震盪，午盤過後電子走跌、金融續弱，航運股撐盤有限，指數反彈後翻黑，終場下跌132.68點，收在16675.09點，一連失守16800點和16700點兩道整數關卡。

美國聯準會（Fed）理事放出聯準會繼續大幅升息、直到通膨下降的鷹派言論，美國公債殖利率攀高、美國5月消費者信心下滑及投資人關切通貨膨脹，使美股4大指數收低。

台股今天早盤一度下跌157.86點，最低來到16649.91點，台積電盤中跌幅收斂、鴻海翻紅創波段高點，聯發科、聯電、台達電等翻揚，加上航運股走堅，助加權指數一度反彈逾百點翻紅。

不過午盤新台幣兌美元匯率暫貶1.07角，資金有外流跡象，電子走跌、金融續弱、ABF載板三雄因外資報告降評下挫，台股跌幅加深超過百點。

尾盤台積電轉弱，終場台股加權指數下跌132.68點，收在16675.09點，失守16800點和16700點整數關卡，跌幅0.79%，成交值新台幣2528.53億元。

電子股今天下跌1.01%，金融股下挫1.49%，航運股勁揚1.52%。電子股成交值約1495億元，占大盤單日成交值比重約59.1%，航運股成交值246億元，占比約9.7%。

晶圓代工龍頭台積電尾盤收在549元，下跌1.96%，市值力守14.23兆元。聯發科守平盤905元；聯電收在51.2元，小跌0.39%。

鴻海走堅最高來到116元，創去年7月20日以來波段高點，終場收114.5元，上漲1.33%。日月光投控收103元，跌1.44%；台達電收平盤241.5元。

ABF載板三雄今天弱勢，欣興收在205.5元，下跌4.64%，南電收在371元，下跌5.96%，景碩收在166元，下跌5.14%。

航運股終場勁揚1.52%，其中貨櫃三雄長榮收144.5元，上漲2.85%；萬海收159.5元，上漲1.59%；陽明收126元，上漲1.2%。航空雙雄長榮航收34.2元，小漲0.29%，華航收26.95元，翻黑小跌0.55%。

金控股走跌，其中富邦金收在63.6元，下跌0.78%，國泰金收54.7元，下跌1.8%，中信金收26.55元，下跌2.21%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前市場關注中國COVID-19疫情、工廠與運輸封管；俄羅斯與烏克蘭戰爭後續對糧食、油價、通膨、總體經濟的影響；以及市場對台股今年企業獲利預估的下修幅度。

沈建宏指出，由於上海及昆山封控比預期久，企業4月至5月營收將遠低於預估，市場可能下修今年台股企業獲利預估，預期第2季底前，台股仍是震盪格局，不過下半年隨基本面回溫及市場對美國聯準會升息政策已有準備，台股有機會展開較佳反彈行情。

觀察類股族群，沈建宏建議可留意需求較不受通膨及戰事影響的關鍵零組件、受惠新產品及新規格題材；伺服器，電動車與汽車電子供應鏈；高股息殖利率兼具成長性次族群；以及解封受惠股等。

(中央社)

《盤後解析》連假後上攻？聚焦2類股

台股周三開跌88.86點報16718.91點，隨後大跌157.86點，來到16649.91點，仍守穩月線，一度受電子回穩、貨櫃破風，台股盤中大幅收斂跌幅，一度翻紅觸及16811.04、漲3.27點，但又遭賣方反壓，電子權值股遭下殺，股價一路下滑，尾盤更遭台積電踢一腳而下拉，16800、16700再度得而復失，反彈停歇，但中小型股活耀，呈現櫃買、大盤不同調。

周三收盤，加權指數下跌132.68點或0.79%，報16675.09點，成交量2528.54億元；櫃檯指數上漲1.09點或0.54%，報203.572點，成交量643.07億元。

權王台積電(2330)開低走低，收跌1.96%或11元，報549元，失守550元關卡、季線；晶圓代工二哥聯電(2303)及IC龍頭設計股聯發科(2454)走勢熄火，分別翻黑、收持平，報51.2、905元。

鴻海(2317)、華新(1605)股價強勁，其中華新成交量達21.6萬張居上市公司之冠，盤中股價49.85元再次創新高，收漲2.97%報48.5元，帶動兩大集團股，華新集團的佳邦(6284)、彩晶(6116)、精成科(6191)等均力挺多方。類股上，航運止跌回升，貨櫃三雄小幅收漲；電機、電纜、電子通路皆漲逾1%；中小型股相對活潑，包括車用電子、台積電概念持續上攻；而百貨跌幅最劇，半導體、電子走弱，金融續弱，ABF載板三雄也因外資報告降評下挫。

端午連假將屆，上臨缺口壓力，短線盤勢料呈觀望膠著態勢。法人認為，周三跌幅視作前一天尾盤上漲後的修正，對台股來說是好事，加上端午連假在即，預期在連假之前台股持續在季線之下整理，端午連假後有望上攻。電子股持續以跌深股輪彈為主軸，缺乏較全面性領漲族群，短期盤面焦點，料續以具備基期優勢的電子跌深低基期題材股，搭配非電強勢題材股輪動的可能性偏高。而航運，近期族群量縮壓抑股價表現，操作上需注意盤中當沖客對股價的影響，宜降低持股部位。

新光投信董事長劉坤錫提到，若美股未出現強勁走勢，則台股可能會持續震盪。操作方面，建議短線上可聚焦科技股，並留意具有股東會行情和高殖利率題材的類股。

（時報資訊 葉時安）