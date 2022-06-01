上海復工復市 專家:解封題材炒熱4大族群

美國聯準會（Fed）官員又放鷹，釋出應該以大幅升息手段，直到通膨下降的言論，美股周二收盤震盪收黑，台股今（1）日難逃橫禍，早盤一度下挫157.86點，指數最低來到16,649.91點，盤中跌幅收斂，一度翻紅，隨後又一路跌回逾百點。

宏遠投顧分析，台股大盤自最高點的18,616點下殺3,000點，而近期短短2至3周已大幅反彈逾千點，短線由股價跌深的電子股急彈，惟近期中小型電子股股價漲幅已大，加上5月31日的尾盤由於MSCI調整被大幅拉抬，預期近日股價漲多的電子股將會出現漲多拉回，資金轉向傳產、金融。

中國大陸堅持實施「清零」政策，上海封控兩個多月，經濟備受打擊，今日起將復工復市，資深證券分析師呂漢威看好內需、外銷跟貨運相關的題材，其中包括電子業中的鴻海（2317）、運輸業、汽車零組件等內需股及陸股指數ETF等四大族群，可短線布局。

封城造成貨運塞港問題，解封後可望獲得緩解，呂漢威建議，可先觀察一下上海交易所公布的運價指數，今日航運股股價表現搶眼，而航空股解封後空運貨物也會增加，加上人流解封，長榮航（2618）、華航（2610）等股價可期。此外，上海解封概念股還包括台積電（2330）、日月光（3711）、和碩（4938）、廣達（2382）及捷敏-KY（6525）等科技業者，廠商也點出訂單動能依舊，希望加速補回停工時的產能。

（旺得富理財網 黃順德）

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